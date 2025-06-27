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Общество

МЗП в Казахстане могут поднять до 90 тыс. тенге

Деньги, тенге, национальная валюта РК, курс тенге, фото - Новости Zakon.kz от 27.06.2025 14:49 Фото: Zakon.kz
Министр финасов Казахстана Мади Такиев в кулуарах правительства 27 июня 2025 года высказался о пересмотре размера МЗП в Казахстане, передает корреспондент Zakon.kz.

Мади Такиев сообщил, что ведется работа по расчетам пределов минимальной заработной платы.

"Там учитывается за последние три года средний рост, ориентировочно будет чуть больше 90 тыс. тенге, но расчеты еще ведутся. Также расчеты ведет МНЭ", – сказал глава Минфина.

27 июня 2025 года министр труда и социальной защиты населения Светлана Жакупова сообщила, что в настоящее время несколько институтов проводят исследования в части того, чтобы обеспечить точные показатели по производительности труда, по медианной заработной плате в разрезе регионов, в разрезе отраслей. Все они лягут в основу расчета МЗП.

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Фото Оксана Даирова
Оксана Даирова
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