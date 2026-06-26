Повысят ли осенью МЗП в Казахстане, рассказал Жумангарин

Заместитель премьер-министра – министр национальной экономики Серик Жумангарин на брифинге в правительстве 26 июня 2026 года высказался о возможности повышения МЗП и зарплат госслужащих в Казахстане, передает корреспондент Zakon.kz.

Серик Жумангарин отметил, что, несмотря на падение экономики в 2020 году, реальные доходы населения росли по отношению к 2019 году.

"К чему это привело? Это привело к инфляции. И, естественно, рано или поздно инфляция эти реальные доходы съест. Вот сейчас мы наблюдаем этот момент. Экономика растет, она продолжает расти, но реальные доходы населения падают. Хотя мы несколько лет назад, пару лет назад, на 30% подняли зарплаты бюджетным работникам. До этого в различных секторах экономики зарплаты поднимаются. О чем это говорит? О том, что необходим комплексный подход. Простым поднятием зарплат проблему не решишь. Необходимо увеличивать производительность труда в секторах экономики, создавать устойчивые рабочие места. Тем не менее, норму прямую мы тоже заложили. Наверняка мы в следующем бюджете предусмотрим какие-то действия с минимальной зарплатой в сторону увеличения. Сейчас будем определяться, насколько и как", – пояснил глава МНЭ.

Не исключает он и возможность рассмотрения вопроса о повышении зарплат и государственным служащим, и бюджетникам.

Ранее Серик Жумангарин рассказал, что дает оптимизация расходов на социальную сферу.