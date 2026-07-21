Младенца экстренно доставили с Пхукета в Алматы: что известно о его состоянии

Казахстанские врачи спасли недоношенного младенца, эвакуированного санитарной авиацией из Таиланда. Маленький Аслан Алиев провел два месяца в реанимации Научного центра педиатрии и детской хирургии Алматы, перенес сложную операцию на кишечнике, передает Zakon.kz.

Как сообщили 21 июля 2026 года в пресс-службе Министерства здравоохранения РК, сегодня ребенка благополучно выписали домой.

Маленького Аслана Алиева в возрасте 1 месяца и 18 дней эвакуировали в Алматы бортом санитарной авиации. Мальчик находился в крайне тяжелом состоянии и имел экстремально низкую массу тела.

Ребенка сразу госпитализировали в отделение анестезиологии, реанимации и интенсивной терапии новорожденных НЦПДХ. За его жизнь казахстанские врачи боролись свыше двух месяцев.

"В ходе интенсивной терапии специалисты Центра своевременно выявили жизнеугрожающее осложнение – прикрытую перфорацию кишечника. По итогам консилиума было принято решение о неотложном хирургическом вмешательстве. Детские хирурги успешно устранили патологию и выполнили жизнеспасающую операцию", – говорится в сообщении.

Послеоперационный период проходил под круглосуточным наблюдением медиков, и благодаря комплексному лечению состояние ребенка удалось стабилизировать.

"За время лечения Аслан прибавил в весе 1 200 граммов. Сегодня его масса тела составляет 2 500 граммов. Ребенок самостоятельно дышит без кислородной поддержки, получает питание естественным путем, функции кишечника восстанавливаются, что позволяет продолжить дальнейший этап лечения и реабилитации в домашних условиях под наблюдением специалистов", – добавили в ведомстве.

О том, что Аслан экстренно был доставлен в Алматы бортом медицинской авиации, стало известно в мае этого года. Тогда в Минздраве пояснили, что казахстанка полетела отдыхать в Таиланд, но у нее начались преждевременные роды.

Женщина находилась на 28-й неделе беременности. Новорожденный нуждался в интенсивном выхаживании в условиях неонатального блока.