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Общество

В Алматы пройдет субботник с известными актерами и музыкантами

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28 июня в 10:00 в микрорайоне Зердели Алатауского района начнется субботник с участием известных артистов кино, музыкантов и спортсменов, сообщает Zakon.kz.

Своим личным примером они поддержат экологическую кампанию по сохранению чистоты и заботе о природе, проводимую в рамках акции "Таза Қазақстан", инициированной президентом Токаевым, передает пресс-служба городского акимата.

В числе участников заявлены:

  • актеры Санжар Мади, Тауекел Муслим, Жан Байжанбаев, Еркебулан Дайыров, Ерден Телемисов, Максат Сабитов, Жандос Айбасов, Жайдарбек Кунгужинов, Улан Нусипали, Бахыт Тушаев, Тимур Пиязов и Ондасын Бесикбасов;
  • певцы Максат Базарбаев, Диана Исмаилова и Инжу Ануарбек;
  • акыны Молдир Айтбай и Алмас Ахметбекұлы.

К ним присоединится мастер спорта международного класса по армреслингу Спатай Темир, а также заслуженный деятель Казахстана Амантай Бергалиев.

Встретить своих кумиров можно у спортивной площадки мкр Зердели.

В Алматы в связи с ремонтными работами на время перекроют участок улицы Желтоксан.

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Фото Алия Абди
Алия Абди
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