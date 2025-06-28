В Алматы пройдет субботник с известными актерами и музыкантами
Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
28 июня в 10:00 в микрорайоне Зердели Алатауского района начнется субботник с участием известных артистов кино, музыкантов и спортсменов, сообщает Zakon.kz.
Своим личным примером они поддержат экологическую кампанию по сохранению чистоты и заботе о природе, проводимую в рамках акции "Таза Қазақстан", инициированной президентом Токаевым, передает пресс-служба городского акимата.
В числе участников заявлены:
- актеры Санжар Мади, Тауекел Муслим, Жан Байжанбаев, Еркебулан Дайыров, Ерден Телемисов, Максат Сабитов, Жандос Айбасов, Жайдарбек Кунгужинов, Улан Нусипали, Бахыт Тушаев, Тимур Пиязов и Ондасын Бесикбасов;
- певцы Максат Базарбаев, Диана Исмаилова и Инжу Ануарбек;
- акыны Молдир Айтбай и Алмас Ахметбекұлы.
К ним присоединится мастер спорта международного класса по армреслингу Спатай Темир, а также заслуженный деятель Казахстана Амантай Бергалиев.
Встретить своих кумиров можно у спортивной площадки мкр Зердели.
В Алматы в связи с ремонтными работами на время перекроют участок улицы Желтоксан.
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