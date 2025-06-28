Работники СМИ получили квартиры от имени президента Казахстана

В рамках празднования Дня работников СМИ Фонд президентских инициатив «Дара» вручил сотрудникам ведущих медиаорганизаций сертификаты на квартиры от имени главы государства Касым-Жомарта Токаева, сообщает Zakon.kz.

Инициатива предоставления жилья работникам медиасферы – часть широкой государственной политики по усилению социальной поддержки граждан и укреплению общественной стабильности.

Фото: Фонд президентских инициатив "Дара"

В ходе торжественной церемонии советник – пресс-секретарь президента Руслан Желдибай поздравил работников СМИ с профессиональным праздником.

"По поручению главы государства Касым-Жомарта Токаева данное мероприятие организуется уже третий год подряд. Это демонстрирует, что президент неизменно поддерживает работников отечественных СМИ. В этом году жилье получают не только журналисты, но и режиссеры, операторы, корректоры и другие специалисты отечественных медиа. Кроме того, особое внимание уделили социально уязвимым категориям: в списке получателей – многодетные семьи и семьи с детьми-инвалидами. Я искренне рад успехам своих коллег и от всего сердца вас поздравляю", – отметил Руслан Желдибай.

Сертификаты на жилье получили сотрудники Республиканской телерадиокорпорации "Qazaqstan", АО "Агентство "Хабар", АО "Qazcontent", ТОО "Қазақ газеттері", ТОО "ЕВРАЗИЯ+ОРТ", медиахолдинга "Atameken Business", TengriNews и других СМИ.

Фото: Фонд президентских инициатив "Дара"

Среди обладателей новых квартир специалисты различных направлений медиапроизводства: редакторы дубляжа, операторы эфира, звукорежиссеры, операторы-постановщики, телеоператоры, корректоры и другие профессионалы, ежедневно обеспечивающие создание качественного информационного продукта.

Фото: Фонд президентских инициатив "Дара"

"Одна из инициатив главы государства – обеспечение представителей СМИ жильем – успешно реализуется при постоянной поддержке фонда "Дара". Реализация проектов, оказывающих позитивное влияние на общество и улучшающих благополучие граждан, остается для нас одной из главных ценностей", – подчеркнул глава Фонда президентских инициатив "Дара" Мухамедкали Тауан.

Фото: Фонд президентских инициатив "Дара"

В 2023 году квартиры по договорам безвозмездной передачи имущества получили 65 сотрудников пяти государственных СМИ. В 2024 году было передано 68 квартир работникам различных медиаструктур.

В этом году еще 66 представителей медиаотрасли получили ключи от новых квартир, продолжая добрую традицию адресной поддержки журналистов и технических специалистов, вносящих вклад в развитие национального медиапространства.