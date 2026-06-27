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События

В Астане от имени главы государства были вручены ключи от квартир работникам СМИ

ключи, фото - Новости Zakon.kz от 27.06.2026 10:01 Фото: Акорда
В преддверии профессионального праздника журналистов от имени президента Касым-Жомарта Токаева группе работников масс-медиа были вручены ключи от квартир, сообщает Zakon.kz.

В ходе торжественного мероприятия, организованного Фондом президентских инициатив Dara, советник – пресс-секретарь президента Айбек Смадияров поздравил представителей СМИ с праздником и отметил, что эта традиция, инициированная главой государства, поддерживается уже четвертый год подряд.

Айбек Смадияров, фото - Новости Zakon.kz от 27.06.2026 10:01

Фото: Акорда

"Главным новшеством этого доброго начинания в нынешнем году стало предоставление квартир не только в столице, но и в Алматы, а также в областях. Цель – развитие региональной журналистики и социальная поддержка коллег. Таким образом, в канун своего профессионального праздника работники региональных изданий и корреспонденты республиканских СМИ стали обладателями собственного жилья. Без внимания не остались и наши коллеги из самых отдаленных уголков страны. Например, в этом году новоселье отметят журналисты из Аркалыка Костанайской области и Созакского района Туркестанской области", – сказал пресс-секретарь президента.
люди, фото - Новости Zakon.kz от 27.06.2026 10:01

Фото: Акорда

люди, фото - Новости Zakon.kz от 27.06.2026 10:01

Фото: Акорда

люди, фото - Новости Zakon.kz от 27.06.2026 10:01

Фото: Акорда

В 2026 году работникам СМИ будет предоставлено 66 квартир, из них 15 расположены в Астане, 15 – в Алматы, и по 2 квартиры – в 18 регионах.

люди, фото - Новости Zakon.kz от 27.06.2026 10:01

Фото: Акорда

Составление списка нуждающихся в улучшении жилищных условий проводилось совместно с Фондом президентских инициатив Dara, Управлением делами президента, местными органами исполнительной власти и редакциями средств массовой информации.

Необходимо отметить, что за предыдущие три года обладателями жилищных сертификатов от имени президента стали 200 работников СМИ.

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Айсулу Омарова
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