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Законодательство РК

В Астане вручили сертификаты на квартиры работникам сферы культуры

новоселы Астана, фото - Новости Zakon.kz от 25.10.2024 15:11 Фото: пресс-служба Министерства культуры и информации РК
В День Республики по поручению главы государства работникам сферы культуры торжественно вручены сертификаты на квартиры, сообщает Zakon.kz.

Поздравляя счастливых обладателей нового жилья, министр культуры и информации Аида Балаева отметила, что государство особое внимание уделяет вопросам обеспечения граждан жильем.

"Под руководством президента активно развивается не только жилищная сфера, но и другие направления социальной политики, создаются условия, при которых человек труда, честно и упорно работая, всегда будет чувствовать поддержку государства и общества. Так, с 2021 года граждане могут купить жилье за счет использования пенсионных накоплений. За это время почти 2 млн казахстанцев воспользовались этой возможностью. Кроме того, были значительно увеличены объемы арендного жилья с правом выкупа. Правительство планирует в четыре раза увеличить ввод такого жилья. В прошлом году от имени президента Казахстана были вручены 65 ключей от квартир работникам средств массовой информации. В этом году эта инициатива получила продолжение – было выделено 67 новых квартир. Сегодняшнее вручение сертификатов на квартиры работникам организаций культуры – логическое продолжение политики главы государства. Культурная сфера – важнейший элемент развития нашего общества, поэтому она находится в центре внимания государства. Хочу пожелать вам благополучия, здоровья и счастья в новом доме".Аида Балаева
церемония, фото - Новости Zakon.kz от 25.10.2024 15:11

Фото: пресс-служба Министерства культуры и информации РК

Преимущественно обладателями квадратных метров стали работники с особыми потребностями, семьи, воспитывающие детей с ограниченными возможностями, многодетные семьи, а также матери, единолично воспитывающие детей.

церемония, фото - Новости Zakon.kz от 25.10.2024 15:11

Фото: пресс-служба Министерства культуры и информации РК

Одна из счастливых получателей нового жилья – Самал Ажмуратова. Она многодетная мама, воспитывающая пять детей. В Казахском национальном университете искусств педагог по образованию работает уже 16 лет.

"Сегодня для моей семьи один из новых этапов становления, так как своего жилья у нас не было. Выражаю огромную благодарность за оказанную помощь в приобретении квартиры. Такая инициатива является важной поддержкой и вдохновением для работников, которые усердно работают на благо своей страны", – сказала Самал Ажмуратова.

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Астана Балаева Аида Казахстан 2024 год Квартиры Хорошие новости Праздники
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