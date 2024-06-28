Работникам СМИ вручили сертификаты на квартиры от имени Токаева

К своему профессиональному празднику группа работников средств массовой информации получила сертификаты от квартир, которые были вручены им от имени президента Касым-ЖомартаТокаева, сообщает Zakon.kz.

На мероприятии, организованном Фондом президентских инициатив Dara, советник – пресс-секретарь президента Республики Казахстан Берик Уали, министр культуры и информации Аида Балаева и Президент Фонда Dara Асель Шильдебаева торжественно вручили жилищные сертификаты сотрудникам масс-медиа.

Фото: пресс-служба Министерства культуры и информации РК

Советник – пресс-секретарь президента Республики Казахстан Берик Уали поздравил новоселов и отметил, что глава государства уделяет особое внимание развитию СМИ.

"Журналисты зачастую сетуют на то, что они не могут рассчитывать на государственные программы, так как не являются ни госслужащими, ни работниками бюджетных организаций. Поэтому по поручению главы государства представителям СМИ ежегодно выделяется жилье. Это уже становится доброй традицией. Хочу подчеркнуть, что квартиры получают журналисты, которые вносят значимый вклад в развитие страны и разъяснение проводимых президентом реформ. Обладателями квартир становятся действительно нуждающиеся в жилье журналисты. В частности, 21 квартира была передана многодетным семьям. Еще 5 – матерям, единолично воспитывающим детей. На попечении 11 семей имеются лица с ограниченными возможностями. Среди получивших квартиру ко Дню работников СМИ есть и семьи, которые до сих пор жили в общежитиях. Эта практика будет продолжена. Отрадно, что мы помогаем журналистам и их семьям решить вопрос с жильем, – сказал Берик Уали.

Фото: пресс-служба Министерства культуры и информации РК

Министр культуры и информации Аида Балаева отметила, что государство всецело поддерживает социальные проекты.

Фото: пресс-служба Министерства культуры и информации РК

"Глава государства большое внимание уделяет жилищному вопросу. Помимо различных социальных проектов по доступному жилью, не нужно забывать, что более одного миллиона трехсот тысяч граждан Казахстана использовали излишки своих пенсионных накоплений на улучшение жилищных условий на общую сумму более трех триллионов тенге. Это беспрецедентный механизм содействия государства своим гражданам", – отметила министр Аида Балаева.

Фото: пресс-служба Министерства культуры и информации РК

В прошлом году от имени главы государства сотрудникам СМИ были вручены 65 ключей от одно- и двухкомнатных квартир. В этом году выделено 67 квартир, в том числе 13 трехкомнатных, 45 двухкомнатных, девять однокомнатных.