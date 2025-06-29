20 автобусных маршрутов изменились в Астане
В этот раз, по информации ТОО "City Transportation Systems", в столице временные изменения внесены в 20 маршрутов.
Временно изменились схемы движения автобусов №7, 56, 61, 63.
Фото: ТОО "City Transportation Systems"
Фото: ТОО "City Transportation Systems"
Также сообщается о перекрытии проезда к остановочному пункту "Казахский университет технологии и бизнеса".
"В связи с этим маршруты №7, 17, 42, 44, 45, 49, 62 временно не осуществляют посадку и высадку пассажиров на данном остановочном пункте", – предупредили в CTS.
Временно изменились схемы движения маршрутов № 17, 44, 45, 61, 62.
Фото: ТОО "City Transportation Systems"
Фото: ТОО "City Transportation Systems"
Фото: ТОО "City Transportation Systems"
Также корректировки произошли в маршрутах автобусов № 304, 322, 2, 56, 71, 6, 16, 37, 39, 42, 503.
Схемы движения общественного транспорта можно посмотреть здесь.
Ранее стало известно, что в Астане на неделю закроют для движения улицу Чингиза Айтматова. С 28 июня по 5 июля частично перекроют участок от улицы К. Мухамедханова до шоссе Коргалжын.