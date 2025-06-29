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Общество

20 автобусных маршрутов изменились в Астане

Общественный транспорт в Алматы, автобусы в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 29.06.2025 10:27 Фото: Zakon.kz
В Астане продолжаются дорожные работы. Из-за ремонтов регулярно меняются схемы движения общественного транспорта, сообщает Zakon.kz.

В этот раз, по информации ТОО "City Transportation Systems", в столице временные изменения внесены в 20 маршрутов.

Временно изменились схемы движения автобусов №7, 56, 61, 63.

Фото: ТОО "City Transportation Systems"

Фото: ТОО "City Transportation Systems"

Также сообщается о перекрытии проезда к остановочному пункту "Казахский университет технологии и бизнеса".

"В связи с этим маршруты №7, 17, 42, 44, 45, 49, 62 временно не осуществляют посадку и высадку пассажиров на данном остановочном пункте", – предупредили в CTS.

Временно изменились схемы движения маршрутов № 17, 44, 45, 61, 62.

Фото: ТОО "City Transportation Systems"

Фото: ТОО "City Transportation Systems"

Фото: ТОО "City Transportation Systems"

Также корректировки произошли в маршрутах автобусов № 304, 322, 2, 56, 71, 6, 16, 37, 39, 42, 503.

Схемы движения общественного транспорта можно посмотреть здесь.

Ранее стало известно, что в Астане на неделю закроют для движения улицу Чингиза Айтматова. С 28 июня по 5 июля частично перекроют участок от улицы К. Мухамедханова до шоссе Коргалжын.

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Андрей Дюсупов
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