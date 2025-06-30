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Общество

Прошло совещание по подготовке к осенне-зимнему периоду 2025-2026 годов

Подготовка к осенне-зимнему периоду, фото - Новости Zakon.kz от 30.06.2025 13:51 Фото: АО "QazaqGaz"
В рамках подготовки к предстоящему осенне-зимнему периоду 2025-2026 гг. состоялось рабочее совещание с участием первого заместителя председателя правления АО "НК "QazaqGaz" Мейрбека Ихсанова, а также дочерних и зависимых предприятий.

На сегодняшний день общая готовность газораспределительных систем составляет 52%. Ведутся работы по текущему ремонту газорегуляторных пунктов, выполнено 46% от запланированного объема. Текущий ремонт шкафных и блочных регуляторных пунктов выполнен на 47%. Техническое обслуживание отключающих устройств – на 58%, текущий ремонт средств электрохимической защиты – на 56%. Приборное обследование газопроводов выполнено на 42%.

Фото: АО "QazaqGaz"

Бесперебойную и безопасную эксплуатацию 72,2 тысячи километров газораспределительных сетей и сооружений на них обеспечивают 4 064 сотрудника производственного персонала. Все работники полностью обеспечены специальной одеждой и средствами индивидуальной защиты.

Фото: АО "QazaqGaz"

Также запланировано проведение капитального ремонта с устранением 367 дефектов на линейной части магистральных газопроводов, из них устранено 284 дефекта без учета ремонтных работ на МГ "Средняя Азия – Центр" в рамках реализации проекта транспортировки российского газа в Республику Узбекистан. Кроме того, план работ включает капитальный и текущий ремонт, а также модернизацию объектов. В частности:

  • на МГ "Бухара – Урал" запланирован капитальный ремонт двух двигателей НК-12СТ на КС-12;
  • на МГ "БГР – ТБА" проводятся техническое обслуживание и ремонт оборудования компрессорных станций "Полторацкое" и "Акыртобе";
  • на МГ "Союз", "Оренбург – Новопсков" и "Карталы – Рудный" планируется замена дефектных труб.

Фото: АО "QazaqGaz"

Кроме ежегодных мероприятий по подготовке к отопительному сезону, в 2025 году выделены дополнительные средства на реализацию плана по снижению аварийности, предотвращению инцидентов, случаев отравления угарным газом и устранению причин слабого давления газа. Эти меры направлены на повышение надежности системы и обеспечение комфортного прохождения осенне-зимнего периода.

Фото: АО "QazaqGaz"

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Айсулу Омарова
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