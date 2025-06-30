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Общество

Не согласны с результатами аудита: Минздрав не будет подавать на ВАП в суд

Зал суда, суд, молоток судьи, судья, приговор, уголовный кодекс РК, судебный процесс, зачитывание приговора, приговор, правосудие, закон, законы, законодательство, судебная система , фото - Новости Zakon.kz от 30.06.2025 14:12 Фото: Zakon.kz
Министр здравоохранения Акмарал Альназарова сообщила в кулуарах правительства 30 июня 2025 года, что Минздрав не намерен судиться с Высшей аудиторской палатой (ВАП) после проведенных переговоров, передает корреспондент Zakon.kz.

По словам министра, с председателем ВАП Алиханом Смаиловым были проведены переговоры.

"Мы в рабочем порядке провели несколько переговоров в части того, что есть нарушения, признанные ранее, и они вменены в рамках данного аудиторского отчета. И в этом плане есть предварительная договоренность, что без соответствующих судебных разбирательств мы эти несогласованные вопросы проговорили. И я думаю, что мы уже проработали", – озвучила Акмарал Альназарова.

Журналисты уточнили, означает ли это, что Высшая аудиторская палата признала, что в последнем отчете были допущены ошибки.

"В рабочем порядке. Допустим, есть финансовые нарушения, подлежащие возврату, но серьезных, крупных нарушений у нас нет. Часть нарушений уже была проверена и вменена ранее. Другая часть не относится к периоду работы Минздрава, но, как правопреемник, мы решили их признать. Поэтому будет проведена работа над ошибками", – ответила Акмарал Альназарова.

4 июня 2025 года вице-министр здравоохранения Ардак Амангельдиев сообщил, что Минздрав оспорил результаты аудита Высшей аудиторской палаты и была отправлена досудебная претензия.

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Фото Екатерина Елисеева
Екатерина Елисеева
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