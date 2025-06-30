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Общество

В Казахстане откажутся от бумажных больничных листов

Врач, врачи, доктор, доктора, прием у врача, осмотр врача, осмотр у врача, пациент, пациенты, больница, поликлиника, медицинское учреждение, медучреждение, фото - Новости Zakon.kz от 30.06.2025 13:35 Фото: Zakon.kz
Министр здравоохранения Акмарал Альназарова сообщила в кулуарах правительства 30 июня 2025 года, что в Казахстане планируется полный переход от бумажных больничных листов к их цифровым аналогам, передает корреспондент Zakon.kz.

Глава Минздрава отметила, что соответствующий приказ уже подписан, и начинается поэтапная реализация в медицинских организациях.

"Поэтому у каждого гражданина есть полное право требовать свой больничный лист онлайн. Сейчас в обороте находятся обе формы – бумажная и электронная. Теперь мы поэтапно переходный период должны будем завершить и перейти полностью на выдачу только онлайн больничных. Тоже просто определенный период времени должен пройти. А так законодательно, но нормативно мы все это уже закрепили и отработали", – озвучила Акмарал Альназарова.

Она подчеркнула, что уже сегодня можно получить электронную версию больничного листа, потому что функционал полностью реализован в медицинских информационных системах.

Ранее министр труда и социальной защиты населения Светлана Жакупова рассказала, нужны ли молодому поколению казахстанцев трудовые книжки. По ее словам, эту архаичность должны перебороть.

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Фото Екатерина Елисеева
Екатерина Елисеева
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