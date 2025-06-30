Налоговый, Бюджетный и Водный кодексы: их суть и важность озвучил Кошанов

30 июня 2025 года спикер Мажилиса Ерлан Кошанов подвел итоги работы третьей сессии Парламента РК VIII созыва. Во время выступления он отметил, что неотъемлемой частью фундаментальных реформ главы государства стало обновление и принятие трех кодексов, сообщает Zakon.kz.

В первую очередь он высказался о новом Налоговом кодексе.



"Наверное, еще ни один Закон, не получил такого широкого обсуждения, как новый Налоговый кодекс. Количество специалистов и представителей различных отраслей, участвовавших в заседаниях рабочих групп, достигало до 300 человек. Задача законодателей состояла в кардинальном изменении существующего порядка, упрощении налоговой системы и обеспечении ясности его положений. Так, в результате обстоятельных дискуссий, Парламентом обеспечен консенсус по всем наиболее чувствительным вопросам", – сказал Кошанов.

Депутатам, по его словам, удалось, без серьезного увеличения бремени на бизнес, ориентировать налоговую политику на стабильность экономики и благополучие граждан.

"Идея справедливости отражена в дифференциации ставки корпоративного подоходного налога и прогрессивной шкале индивидуального подоходного налога", – продолжил спикер Мажилиса.

Отныне больше платят те, кто зарабатывает больше.

"При этом для граждан с низкими доходами, предусмотрены серьезные послабления. От индивидуального подоходного налога освобождаются пенсионные выплаты из Единого накопительного пенсионного фонда. Уже несколько лет с таким предложением выступали наши депутаты", – подчеркнул Кошанов.

Одной из важных социальных инициатив стало освобождение от НДС лекарственных средств и медицинских услуг.

Также для продвижения культуры чтения депутаты предусмотрели поддержку наших книгоиздателей и печатных изданий.

"В целом, принятый Налоговый кодекс – это отправная точка для нового этапа справедливых отношений государства, бизнеса и общества. В результате совместной работы с Правительством мы смогли принять качественный, прозрачный, справедливый и понятный Налоговый кодекс", – резюмировал Кошанов.

Далее он высказался о принятом Бюджетном кодексе, который, по его словам, стал ключевым инструментом для обеспечения устойчивого экономического развития и повышения благосостояния граждан.

"С учетом курса на дебюрократизацию в два раза сокращены сроки бюджетных процедур. Новые законодательные нормы поставили надежный заслон практике неэффективного расходования ресурсов Национального фонда. В реализацию поручений главы государства повышена бюджетная самостоятельность регионов. Продолжена передача на уровень местных бюджетов налоговых поступлений. Мы уже сейчас наблюдаем увеличение собственных доходов местных бюджетов", – отметил спикер.

Также усилена подотчетность Правительства и участников бюджетного процесса перед законодательным органом.

"Такая прозрачность и подотчетность призвана повысить уровень доверия граждан к государственным финансам", – уверен Кошанов.

Третий – Водный кодекс.

"Глава государства не раз говорил, что ситуация с обеспечением водными ресурсами стремительно усугубляется и становится глобальной проблемой. В этих целях принят стратегически важный для будущего нашей страны документ – Водный кодекс. На авторитетной международной площадке One Water Summit, президент отметил, что наша страна, с огромной территорией и не имеющая выхода к морю, четко осознает истинную ценность воды. Поэтому в Кодексе приоритет был отдан охране и развитию водных ресурсов, их рачительному и ответственному использованию", – рассказал Кошанов.

В отечественную практику внедрена технология повторного использования воды и меры по сокращению ее потерь.

"В целом, все новые нормы Водного кодекса призваны сберечь наш бесценный ресурс, создать основу устойчивого развития для будущих поколений. Таким образом, в этой сессии парламент модернизировал три важных отраслевых кодекса, адаптировав их к требованию реформ", – заключил спикер Мажилиса.

Сегодня, 30 июня, казахстанские депутаты ушли на каникулы.