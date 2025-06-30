Меры для улучшения социального самочувствия казахстанцев оценил спикер Мажилиса

В текущем парламентском сезоне депутаты не упускали из вида решение насущных вопросов, определяющих социальное самочувствие наших граждан. Это отметил спикер Мажилиса Ерлан Кошанов, подводя итоги работы третьей сессии Парламента РК VIII созыва, сообщает Zakon.kz.

Так, по его словам, были продолжены меры по комплексной поддержке детей.

"В прошлой сессии мы приняли закон "Нацфонд – детям". В продолжение этой работы в текущей сессии создана законодательная основа для Единой добровольной накопительной системы "Келешек". Накопленные средства можно использовать на обучение в казахстанских и зарубежных колледжах и вузах, а также на приобретение жилья. Это отличная инвестиция государства в образование и будущее казахстанских детей", – уверен Кошанов.

Дополнительно по инициативе депутатов введены нормы по поддержке одаренных детей. Теперь победители международных олимпиад смогут получать образовательные гранты без конкурса, в том числе и в рамках программы "Болашак".

"Это реальная забота государства о тех ребятах, кто показывает лучшие знания", – указал спикер.

Беспрецедентным, по словам Кошанова, для текущей сессии стала высокая концентрация на вопросах охраны здоровья наших граждан.

"Депутатам удалось пересмотреть некоторые подходы в системе ОСМС. Внедрен единый пакет медицинской помощи. Всем гражданам, независимо от их статуса застрахованности, сохраняется базовая медпомощь. За безработных и неработающих лиц уплата взносов ОСМС будет производиться за счет местных бюджетов. Благодаря предложенным мерам системой ОСМС будет дополнительно охвачено более миллиона казахстанцев", – рассказал спикер Мажилиса.

Кроме того, в перечень услуг государственного объема бесплатной медицинской помощи включены обязательные онкоскрининги. Этой мерой будет охвачено 3,5 миллиона казахстанцев.

"Решен вопрос предоставления слухопротезной помощи за счет местных бюджетов для граждан с нарушением слуха, без инвалидности. Это позволит поддержать качество жизни и социализацию многих граждан, особенно детей. Насущных проблем в сфере здравоохранения все еще немало. Совместно с Правительством эту работу мы продолжим и в следующей сессии", – заверил спикер.

Далее он указал на введение мер поддержки семей сотрудников правоохранительных органов, лишившихся кормильца в процессе несения службы.

"Депутатами решен вопрос о выплате ежемесячных пособий 530 семьям. Не так давно глава государства особо отметил героизм сотрудников, погибших при исполнении служебных обязанностей и оказал поддержку их семьям". Ерлан Кошанов

Также в рамках Закона по вопросам реформирования жилищной политики предусмотрены жилищные выплаты сотрудникам органов гражданской защиты и иных правоохранительных органов.

"Кроме того, депутаты расширили количество категорий, имеющих право на получение жилья. В число социально-уязвимых групп были включены также и вдовы. Эти меры позволят обеспечить в первую очередь, жильем от государства, тех, кто находится в наиболее тяжелой жизненной ситуации", – резюмировал Ерлан Кошанов.

Во время своего выступления он также отметил важность обновления и принятия трех кодексов.