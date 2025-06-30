Меры для улучшения социального самочувствия казахстанцев оценил спикер Мажилиса
Так, по его словам, были продолжены меры по комплексной поддержке детей.
"В прошлой сессии мы приняли закон "Нацфонд – детям". В продолжение этой работы в текущей сессии создана законодательная основа для Единой добровольной накопительной системы "Келешек". Накопленные средства можно использовать на обучение в казахстанских и зарубежных колледжах и вузах, а также на приобретение жилья. Это отличная инвестиция государства в образование и будущее казахстанских детей", – уверен Кошанов.
Дополнительно по инициативе депутатов введены нормы по поддержке одаренных детей. Теперь победители международных олимпиад смогут получать образовательные гранты без конкурса, в том числе и в рамках программы "Болашак".
"Это реальная забота государства о тех ребятах, кто показывает лучшие знания", – указал спикер.
Беспрецедентным, по словам Кошанова, для текущей сессии стала высокая концентрация на вопросах охраны здоровья наших граждан.
"Депутатам удалось пересмотреть некоторые подходы в системе ОСМС. Внедрен единый пакет медицинской помощи. Всем гражданам, независимо от их статуса застрахованности, сохраняется базовая медпомощь. За безработных и неработающих лиц уплата взносов ОСМС будет производиться за счет местных бюджетов. Благодаря предложенным мерам системой ОСМС будет дополнительно охвачено более миллиона казахстанцев", – рассказал спикер Мажилиса.
Кроме того, в перечень услуг государственного объема бесплатной медицинской помощи включены обязательные онкоскрининги. Этой мерой будет охвачено 3,5 миллиона казахстанцев.
"Решен вопрос предоставления слухопротезной помощи за счет местных бюджетов для граждан с нарушением слуха, без инвалидности. Это позволит поддержать качество жизни и социализацию многих граждан, особенно детей. Насущных проблем в сфере здравоохранения все еще немало. Совместно с Правительством эту работу мы продолжим и в следующей сессии", – заверил спикер.
Далее он указал на введение мер поддержки семей сотрудников правоохранительных органов, лишившихся кормильца в процессе несения службы.
"Депутатами решен вопрос о выплате ежемесячных пособий 530 семьям. Не так давно глава государства особо отметил героизм сотрудников, погибших при исполнении служебных обязанностей и оказал поддержку их семьям".Ерлан Кошанов
Также в рамках Закона по вопросам реформирования жилищной политики предусмотрены жилищные выплаты сотрудникам органов гражданской защиты и иных правоохранительных органов.
"Кроме того, депутаты расширили количество категорий, имеющих право на получение жилья. В число социально-уязвимых групп были включены также и вдовы. Эти меры позволят обеспечить в первую очередь, жильем от государства, тех, кто находится в наиболее тяжелой жизненной ситуации", – резюмировал Ерлан Кошанов.
Во время своего выступления он также отметил важность обновления и принятия трех кодексов.