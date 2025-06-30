От 10 до 100 тысяч: как алматинцы выбирают сумму для подарка
Вопрос звучал следующим образом: "Сколько принято дарить денег в Алматы".
Ответы разнились достаточно сильно. К примеру, одна из девушек заявила, если отмечать дома, то можно 10 тысяч. Если же в кафе, то уже нужно 20 тысяч.
- Можно 30 тысяч.
- У нас с друзьями ставка в 100 долларов.
- От 20 до 100. В зависимости от степени близости.
- Зависит от того, как долго вы дружите. Минимум 10-15.
- Вот у меня не так давно прошел день рождения. В среднем каждый мне подарил 20 тысяч.
- Если каждому дарить по 20 тысяч, то нормальная сумма выходит, – ответили другие.
Один мужчина и вовсе предложил выход из ситуации, когда у тебя нет денег. По его словам, просто можно не ходить на мероприятия.
Парень из Костанайской области уточнил, что принято дарить от 30 до 50 тысяч.
"На свадьбу – еще больше. 70-100", – добавил он.
Примечательно, но пользователи Казнета уточнили, что все зависит от возможности. Как оказалось, многим предпочтительна фраза "Дорог не подарок, а внимание".
Ранее мы рассказывали, что известная казахстанская поп-певица Мадина Садвакасова сделала щедрый подарок в день рождения своего сына Ануара. У 11-летнего школьника теперь есть квартира.