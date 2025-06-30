От 10 до 100 тысяч: как алматинцы выбирают сумму для подарка

Зачастую многие стоят перед выбором, что лучше дарить – подарок или деньги. Облегчает ситуацию момент, когда виновник торжества сам озвучивает желаемый презент. В Алматы журналисты провели интересный опрос среди прохожих на улицах города, сообщает Zakon.kz.

Вопрос звучал следующим образом: "Сколько принято дарить денег в Алматы".

Ответы разнились достаточно сильно. К примеру, одна из девушек заявила, если отмечать дома, то можно 10 тысяч. Если же в кафе, то уже нужно 20 тысяч.

Можно 30 тысяч.

У нас с друзьями ставка в 100 долларов.

От 20 до 100. В зависимости от степени близости.

Зависит от того, как долго вы дружите. Минимум 10-15.

Вот у меня не так давно прошел день рождения. В среднем каждый мне подарил 20 тысяч.

Если каждому дарить по 20 тысяч, то нормальная сумма выходит, – ответили другие.

Один мужчина и вовсе предложил выход из ситуации, когда у тебя нет денег. По его словам, просто можно не ходить на мероприятия.

Парень из Костанайской области уточнил, что принято дарить от 30 до 50 тысяч.

"На свадьбу – еще больше. 70-100", – добавил он.

Примечательно, но пользователи Казнета уточнили, что все зависит от возможности. Как оказалось, многим предпочтительна фраза "Дорог не подарок, а внимание".

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