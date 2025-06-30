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Общество

От 10 до 100 тысяч: как алматинцы выбирают сумму для подарка

Экономика, экономика Казахстана, экономика РК, экономическое развитие Казахстана, деньги, тенге, фото - Новости Zakon.kz от 30.06.2025 16:51 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Зачастую многие стоят перед выбором, что лучше дарить – подарок или деньги. Облегчает ситуацию момент, когда виновник торжества сам озвучивает желаемый презент. В Алматы журналисты провели интересный опрос среди прохожих на улицах города, сообщает Zakon.kz.

Вопрос звучал следующим образом: "Сколько принято дарить денег в Алматы".

Ответы разнились достаточно сильно. К примеру, одна из девушек заявила, если отмечать дома, то можно 10 тысяч. Если же в кафе, то уже нужно 20 тысяч.

  • Можно 30 тысяч.
  • У нас с друзьями ставка в 100 долларов.
  • От 20 до 100. В зависимости от степени близости.
  • Зависит от того, как долго вы дружите. Минимум 10-15.
  • Вот у меня не так давно прошел день рождения. В среднем каждый мне подарил 20 тысяч.
  • Если каждому дарить по 20 тысяч, то нормальная сумма выходит, – ответили другие.

Один мужчина и вовсе предложил выход из ситуации, когда у тебя нет денег. По его словам, просто можно не ходить на мероприятия.

Парень из Костанайской области уточнил, что принято дарить от 30 до 50 тысяч.

"На свадьбу – еще больше. 70-100", – добавил он.

Примечательно, но пользователи Казнета уточнили, что все зависит от возможности. Как оказалось, многим предпочтительна фраза "Дорог не подарок, а внимание".

Ранее мы рассказывали, что известная казахстанская поп-певица Мадина Садвакасова сделала щедрый подарок в день рождения своего сына Ануара. У 11-летнего школьника теперь есть квартира.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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