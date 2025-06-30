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Общество

Свыше 230 казахстанцев эвакуировали из Ирана и Израиля

Министерство иностранных дел Республики Казахстан, МИД РК, фото - Новости Zakon.kz от 30.06.2025 18:51 Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева
Официальный представитель Министерства иностранных дел РК Айбек Смадияров на брифинге 30 июня 2025 года рассказал об эвакуации казахстанцев из Израиля и Ирана, передает корреспондент Zakon.kz.

Смадияров сообщил, что Казахстан при содействии государственных органов и зарубежных партнеров завершил очередной этап эвакуации граждан из Израиля и Ирана.

"В итоге из Ирана нашими силами было вывезено 233 гражданина Казахстана, а из Израиля – 103 наших соотечественника. МИД и посольства Казахстана продолжают круглосуточный мониторинг ситуации в регионе и оказывают необходимую консульскую поддержку нашим гражданам", – дополнил он. 

Представитель МИДа подтвердил, что число казахстанцев, решивших остаться в этих странах, не изменилось. По его словам, дипломаты также продолжают оставаться на местах.

Ранее в МИД раскрыли подробности эвакуации казахстанцев из Израиля и Ирана. 

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Фото Екатерина Елисеева
Екатерина Елисеева
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