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Происшествия

В Алматы предотвратили трагедию на мосту

Центр оперативного управления департамента полиции, сотрудники полиции, видеонаблюдение, полиция, полицейские, ЦОУ, фото - Новости Zakon.kz от 11.11.2026 11:32 Фото: Zakon.kz
Возможную трагедию предотвратили полицейские в Алматы, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в пресс-службе Департамента полиции (ДП) города 11 ноября 2026 года, около часа ночи на канал "102" поступило сообщение о том, что на краю моста стоит молодой человек.

На место оперативно прибыли экипажи патрульной полиции "Буран-611" и "Буран-651" в составе старших лейтенантов полиции Казбека Жамкан, Сырыма Кожан, Сұлтана Болат и Дінмұхамета Бахытбекова.

Полицейские вступили в контакт с молодым человеком и совместными усилиями переместили его в безопасное место.

"Получив сообщение, мы незамедлительно прибыли по указанному адресу. Увидели молодого человека, который находился на краю пешеходного моста. Ситуация требовала максимальной осторожности и оперативности. Мы понимали, что дорога каждая секунда, поэтому действовали сообща", – рассказал старший лейтенант полиции Сырым Кожан.

В полиции отмечают, что в подобных ситуациях особенно важны своевременное реагирование, неравнодушие и слаженные действия сотрудников.

Утром 11 ноября стало известно, что в аэропорту Алматы произошло ЧП – погиб человек.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Шеф-редактор отдела контента
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