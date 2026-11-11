В Алматы предотвратили трагедию на мосту

Возможную трагедию предотвратили полицейские в Алматы, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в пресс-службе Департамента полиции (ДП) города 11 ноября 2026 года, около часа ночи на канал "102" поступило сообщение о том, что на краю моста стоит молодой человек.

На место оперативно прибыли экипажи патрульной полиции "Буран-611" и "Буран-651" в составе старших лейтенантов полиции Казбека Жамкан, Сырыма Кожан, Сұлтана Болат и Дінмұхамета Бахытбекова.

Полицейские вступили в контакт с молодым человеком и совместными усилиями переместили его в безопасное место.

"Получив сообщение, мы незамедлительно прибыли по указанному адресу. Увидели молодого человека, который находился на краю пешеходного моста. Ситуация требовала максимальной осторожности и оперативности. Мы понимали, что дорога каждая секунда, поэтому действовали сообща", – рассказал старший лейтенант полиции Сырым Кожан.

В полиции отмечают, что в подобных ситуациях особенно важны своевременное реагирование, неравнодушие и слаженные действия сотрудников.

Утром 11 ноября стало известно, что в аэропорту Алматы произошло ЧП – погиб человек.