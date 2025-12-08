Мост обрушился в Усть-Каменогорске: главного дорожника региона проверили и уволили

В Восточно-Казахстанской области сменили руководителя Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог, сообщает Zakon.kz.

Исполняющим обязанности стал Нариман Алмасулы.

"Прежний руководитель Данияр Уахитов освободил занимаемую должность. Решение принято в рамках усилий по искоренению коррупционных рисков в рядах госслужащих, которые реализуются по поручению акима области Нурымбета Сактаганова", – сообщили 8 декабря 2025 года в акимате региона.

Там отметили, что после аварии на Шнайдеровском мосту проводилась комплексная проверка в транспортной отрасли с участием правоохранительных органов.

По итогам оперативно-розыскных мероприятий выявили противоправные действия бывшего руководителя Данияра Уахитова. Окончательную правовую оценку дадут уполномоченные структуры.

1 сентября 2025 года в Усть-Каменогорске частично обрушился Шнайдарский автомобильный мост.