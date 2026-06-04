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Суд вынес приговор семье казахстанцев, устроивших ад на земле детям-сиротам

Зал суда, суд, молоток судьи, судья, приговор, судебный процесс, зачитывание приговора, судебная система, уголовный кодекс РК, фото - Новости Zakon.kz от 04.06.2026 16:56 Фото: Zakon.kz
В Карагандинской области вынесен приговор по резонансному делу о пытках и издевательствах над приемными детьми, сообщает Zakon.kz.

Семейную пару и их родную дочь судили за истязание шестерых детей (2009, 2008, 2011 и 2014 годов рождения), причинение им тяжкого вреда здоровью, а также совершение мошенничества в крупном размере.

В пресс-службе Специализированного межрайонного суда по делам несовершеннолетних Карагандинской области 4 июня 2026 года рассказали, что супруги в 2018 году заключили договоры о передаче им шестерых несовершеннолетних детей, оставшихся без попечения родителей, на патронатное воспитание.

"Подсудимые в течение длительного периода времени, с 2018 года по 2023 год, осуществляли систематическое физическое и психологическое насилие над несовершеннолетними. Кроме того, подсудимые Г. и Д. причинили тяжкий вред здоровью несовершеннолетнему потерпевшему Т., в результате чего несовершеннолетний был госпитализирован в больницу", – говорится в информации суда.

Также отец семейства, получая от государства деньги на содержание детей, ставил их на азартные игры. В результате причинил ущерб государству в размере 6 264 256 тенге.

Несовершеннолетняя на тот момент родная дочь подсудимых, видя отношение и поведение ее родителей, повторяла за ними и систематически избивала детей, используя различные предметы: черенок от лопаты, скалку, хлопушку, кочергу, швабру, плетку, а также морально унижала.

Приговором суда муж осужден к 12 годам лишения свободы; жена – к 10 годам лишения; их дочь получила 4 года 8 месяцев лишения свободы.

С осужденных взрослых в солидарном порядке взыскана сумма компенсации за причиненный моральный вред в пользу каждого потерпевшего ребенка по 10 000 000 тенге, а также с мужчины – в доход государства сумма ущерба 6 264 256 тенге.

Приговор суда не вступил в законную силу.

Суд длился с 2025 года. В процессе выяснилось, что издевательства продолжались около пяти лет. Детей заставляли выполнять тяжелую работу по хозяйству, а за малейшие проступки жестоко наказывали. Потерпевшие заявили, что их не только били разными предметами, но и обжигали кипятком, отправляли спать в собачью будку и подвергали другим унижениям, в еду добавляли фекалии животных. Эксперты обнаружили у некоторых детей от 19 до 47 шрамов. Один стал инвалидом, еще у одного ребенка диагностировали психологическое расстройство.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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