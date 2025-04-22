Младенца выбросили из окна поезда в Казахстане
Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Шокирующий случай произошел в поезде, следовавшем по маршруту Кызылорда – Астана. Одна из пассажирок самостоятельно родила ребенка, а после выбросила его из окна, сообщает Zakon.kz.
Происшествие было зафиксировано 20 апреля 2025 года.
Согласно информации пресс-службы Департамента полиции (ДП) на транспорте, по данному факту проводится расследование. После чего будут приняты соответствующие процессуальные решения.
"Обстоятельства произошедшего устанавливаются".Пресс-служба ДП на транспорте
Других деталей произошедшего нет.
Ранее стало известно о гибели трех детей в Жамбылской области. Они скончались от отравления газом в реанимационном отделении, не приходя в сознание.
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