Жители Актау спасаются от нашествия крыс на набережной

Жители Актау сняли на видео грызунов, свободно передвигающихся по набережной города. Кадры распространяются в социальных сетях и вызывают тревогу у горожан, сообщает Zakon.kz.

По информации Lada.kz, горожане возмущены бездействием местных властей и задаются вопросом: куда смотрит акимат, и почему не проводятся эффективные меры по дезинфекции.

В городском отделе ЖКХ ответили, что дератизационные работы на набережной проводились в мае 2025 года. Второй этап запланирован на сентябрь.

"Сейчас мы передадим специалистам видеоматериалы, чтобы они оценили ситуацию, и при необходимости оперативно приняли меры. Если потребуется, проведем дополнительную обработку раньше запланированного срока", – сообщил Айдар Бисенов, заместитель руководителя городского отдела ЖКХ.

Травля грызунов проводилась в следующих зонах: прибрежная территория и район морского порта Актау; поселки Умирзак и Акжелкен (бывший Приморский); 16, 17, 18, 19 и 20 микрорайоны в Актау.

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