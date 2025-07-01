Дифференцированный тариф: научились ли казахстанцы экономить воду

Вице-министр национальной экономики Асан Дарбаев на заседании правительства 1 июля 2025 года рассказал, удалось ли стимулировать казахстанцев экономить воду с помощью новых тарифов, передает корреспондент Zakon.kz.

Он отметил, что введение "социальных норм потребления" показывает эффективность применения новых подходов по стимулированию потребителей более бережно относиться к использованию услуг водоснабжения.

"К концу 2024 года в городах, где введены дифференцированные тарифы в рамках "социальных норм потребления", зафиксировано снижение водопотребления на 8%, а также рост уровня установки приборов учета на 4%. Дифференцированный тариф в результате содействия внедрению культуры рационального потребления в стране позволил добиться экономии воды в размере 1,6 млн м³, что равно годовому потреблению города Лисаковска", – заявил вице-министр.

Напомним, что дифференцированный тариф на воду зависит от лимита потребления.

Выглядит он следующим образом:

1-я группа – потребление до 3 м³, применяется действующий тариф;

2-я группа – потребление от 3 до 5 м³, тариф выше на 20% от действующего;

3-я группа – 5-10 м³, тариф выше на 50%;

4-я группа – свыше 10 м³, тариф выше на 100%.

11 июня 2025 года сообщалось, что штрафы за нарушение водного законодательства с 10 июня выросли в Казахстане в пять-десять раз. С этого дня введены в действие поправки в КоАП по вопросам охраны и использования водного фонда.