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Общество

В Казахстане построят 27 объектов по генерации электроэнергии

АЭС, атомная электростанция, производство электроэнергии, атомная промышленность, фото - Новости Zakon.kz от 28.07.2026 10:33 Фото: pixabay
Вице-министр национальной экономики Асан Дарбаев 28 июля 2026 года на заседании правительства рассказал о планах по модернизации энергосектора страны, передает корреспондент Zakon.kz.

Он напомнил, что в конце 2024 года был принят национальный проект "Модернизация энергетического и коммунального секторов".

"Основной целью Национального проекта является поэтапное снижение уровня износа инженерной инфраструктуры, повышение надежности систем энергоснабжения и улучшение качества коммунальных услуг, предоставляемых населению. В 2025 году была полностью сформирована институциональная основа реализации проекта. В данном направлении приняты необходимые законодательные изменения в сфере бюджета, строительства и регионального развития. Кроме того, для реализации Национального проекта введена в эксплуатацию Электронная платформа. Реализацией Национального проекта охвачено 247 субъектов естественных монополий", – сказал Дарбаев.

По его словам, к 2029 году планируется вывести 70 коммунальных предприятий из кризисной зоны высокого риска, при этом доля предприятий с устойчивой инфраструктурой должна составить около двух третей.

Общий объем инвестиций на реализацию национального проекта в 2025-2029 годах составит 13 трлн тенге, из которых 6,8 трлн тенге планируется направить в коммунальный сектор, а 6,2 трлн тенге – в энергетический сектор.

"За счет этих средств будет отремонтировано и модернизировано 84 тыс. километров инженерных сетей, введены в эксплуатацию источники энергии общей мощностью 7 309 МВт, а также построены и модернизированы 27 объектов генерации. В результате ожидается снижение среднего уровня износа инженерной инфраструктуры по стране до 40%, а уровень аварийности на объектах сократится на 25%", – добавил вице-министр.

Ранее мы писали, что в Астане реализуют крупные проекты в сфере теплоснабжения.

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Азамат Сыздыкбаев
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