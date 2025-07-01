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Общество

Несовершеннолетнего избили толпой и добили ножом: 10 человек получили большие сроки

СИЗО, следственный изолятор, подозреваемые, обвиняемые, подсудимые, осужденные, следствие, заключение, камера, решетка, фото - Новости Zakon.kz от 01.07.2025 16:41 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
В Актобе вынесли приговор по резонансному происшествию: массовой драке, в которой погиб несовершеннолетний, сообщает Zakon.kz.

На скамье подсудимых было 10 молодых людей.

Как сообщили 1 июля 2025 года в пресс-службе специализированного межрайонного суда по уголовным делам Актюбинской области, подсудимым вменяли:

  • двоим – вымогательство, группой лиц по предварительному сговору; организация убийства двух или более лиц, группой лиц по предварительному сговору, из хулиганских побуждений, сопряженное с вымогательством; убийство, совершенное с особой жестокостью, группой лиц по предварительному сговору, из хулиганских побуждений, заведомо несовершеннолетнего;
  • третьему – эти же статьи, а также пропаганду терроризма, а равно изготовление, хранение с целью распространения материалов указанного содержания, с использованием сетей телекоммуникаций;
  • четвертому – вымогательство, совершенное группой лиц; пособничество в убийстве двух или более лиц, из хулиганских побуждений, сопряженное с вымогательством, совершенное способом, опасным для жизни других людей; убийство, совершенное с особой жестокостью, группой лиц по предварительному сговору, из хулиганских побуждений, заведомо несовершеннолетнего;
  • еще шестерым – вымогательство, совершенное группой лиц по предварительному сговору; покушение на убийство двух или более лиц, по предварительному сговору, из хулиганских побуждений, сопряженное с вымогательством, совершенное способом, опасным для жизни других людей; убийство, совершенное с особой жестокостью, группой лиц по предварительному сговору, из хулиганских побуждений, заведомо несовершеннолетнего.

Судом установлено, что 27 мая 2024 года в Актобе трое подсудимых, ссылаясь на конфликт их несовершеннолетних братьев, потребовали у потерпевшего и других 300 тысяч тенге или iPhone 13. При этом угрожали применением оружия, в том числе порезать ножом, в случае отказа.

"28 мая около полуночи на автостоянке рынка встретились подсудимые и потерпевшие (всего 32 человека). Во время переговоров один из подсудимых произвел три выстрела в сторону потерпевших. Затем трое подсудимых на двух автомобилях ВАЗ совершили наезд на убегающих. Несовершеннолетний потерпевший, получив дробовое ранение, присел. Один подсудимый пнул его 1-2 раза, второй нанес 2-3 удара кулаком по лицу. После этого еще трое нанесли несовершеннолетнему несколько ножевых ударов в жизненно важные органы, перерезав сухожилия рук и ног. От полученных травм несовершеннолетний потерпевший скончался", – сказано в сообщении суда.

Восемь других потерпевших получили легкий вред здоровью от дробовых ранений в ноги.

Все 10 подсудимых по предъявленным обвинениям вину не признали.

Приговором суда:

  • двое подсудимых получили 20 лет лишения свободы:
  • третий – 22 года лишения свободы.
  • четвертый – 15 лет 6 месяцев лишения свободы.
  • еще пятеро – 15 лет 6 месяцев лишения свободы.
  • шестой – 11 лет 6 месяцев лишения свободы.

Гражданский иск потерпевшей частично удовлетворен, и с троих осужденных, с каждого, взыскан моральный вред в размере 10 млн тенге. В долевом порядке взыскан материальный ущерб в сумме 986 384 тенге.

Приговор не вступил в законную силу.

Суд по делу стартовал весной 2025 года. Сообщалось, что погибший – несовершеннолетний студент. Подсудимым – чуть больше 20 лет. По материалам следствия, первоначально конфликт случился между убитым студентом и еще одним подростком. На подмогу им пришли друзья и родственники. В итоге две группы молодых людей устроили массовую драку.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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