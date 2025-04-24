Казахстанца за разврат по телефону с 12-летней алматинкой посадили на долгий срок

В Алматы вынесли приговор мужчине, который устроил интим по телефону с несовершеннолетней, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в прокуратуре города 24 апреля 2025 года, досудебное расследование провели в отношении жителя Туркестанской области, который совершил развратные действия в отношении 12-летней школьницы из Алматы.

"Следствием установлено, что мужчина, находясь в Астане, через Telegram познакомился с девочкой – ученицей 6-го класса одной из гимназий Алматы. Впоследствии в ходе видеосвязи без применения насилия он совершил действия непристойного характера, выражавшиеся в непозволительных предложениях интимного характера", – сказано в сообщении.

Специализированный межрайонный суд по делам несовершеннолетних Алматы признал обвиняемого виновным по ч. 1 ст. 124 Уголовного кодекса. Ему назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы с отбыванием в учреждении средней безопасности уголовно-исполнительной системы.

Приговор вступил в законную силу.

14 апреля Zakon.kz рассказал о другом преступлении против несовершеннолетней в Алматы: 13-летняя девочка заявила, что взрослый сосед насиловал ее несколько раз.