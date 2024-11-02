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Слепых зон почти не осталось: омбудсмен рассказал о видеокамерах в исправительных учреждениях

тюрьма, колония, ДУИС, исправительные учреждения, фото - Новости Zakon.kz от 02.11.2024 14:22 Фото: pixabay
Оснащение камерами "слепых" зон практически во всех исправительных учреждениях близко к 100%, сообщает Zakon.kz.

Об этом рассказал уполномоченный по правам человека Артур Ластаев. Он отметил, что он и его представители проводят регулярные посещения исправительных учреждений, чтобы проверять соблюдение прав заключенных и условий их содержания.

Первое, на что обращают внимание в ходе визитов – оснащение камерами видеонаблюдения.

"Оснащение камерами "слепых" зон практически во всех исправительных учреждениях близко к 100%. Первое, на что мы обращаем внимание во время посещений – есть ли там 100%-ная оснащенность камерами, как работает эта система, поступают ли записи с видеокамер напрямую в прокуратуру и Комитет уголовно-исполнительной системы, есть ли возможности для того, чтобы люди, совершившие преступление (пытки), не смогли избежать уголовной ответственности", – отметил Ластаев.

Омбудсмен также добавил, что сотрудники силовых ведомств – это, как правило, юристы, поэтому они внимательно смотрят на то, как исполняется закон.

Ранее вице-министр обороны Дархан Ахмедиев на брифинге в СЦК рассказал, как планируют бороться с дедовщиной. По его словам, сейчас изучаются мертвые зоны – те, что не попадают в объективы камер в воинских частях.

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