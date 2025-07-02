Руководитель Управления по работе с задолженностью Департамента аудита Комитета госдоходов Минфина Кайсар Арын 2 июля 2025 года рассказал, сколько денег от реализованного имущества должников поступило в бюджет Казахстана, сообщает Zakon.kz.

Он отметил, что в прошлом году от реализованного имущества должников поступило в бюджет порядка 1,5 млрд тенге, в этом году по состоянию на 1 июля – 700 млн тенге. В основном продаются производственные здания, земельные участки и транспортные средства.

"Всем могу порекомендовать принять участие в открытом аукционе, посмотреть, зайти. Там бывают производственные объекты, транспортные средства, спецтехника, земельные участки под производство. Они, конечно, оцениваются по рыночной стоимости, но когда на торги выставляются, то минус 35% стартовая стоимость. Еще раз повторюсь, если оценивается как 100 тенге, то стартовая стоимость начинается с 65 тенге. Я думаю, есть такая возможность выкупить чуть дешевле. Конечно, это имущество должника, оно может быть морально устаревшее", – сказал Кайсар Арын.

Ранее сообщалось, что квартиру и 33 млн пришлось отдать жителям Актау в счет долгов по алиментам.

