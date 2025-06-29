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Происшествия

Квартиру и 33 млн пришлось отдать жителям Актау в счет долгов по алиментам

Развод, брак, расторжение брака, бракоразводный процесс, алименты, фото - Новости Zakon.kz от 29.06.2025 15:58 Фото: freepik
В прокуратуре Актау рассказали о работе, которую проводят для взыскания долгов по алиментам, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы надзорного ведомства в Мангистауской области, из-за долгов перед собственными детьми, один из жителей города лишился квартиры.

"По результатам анализа исполнительных документов по взысканию алиментов в уполномоченный орган внесено представление, по итогам рассмотрения которого была взыскана сумма в размере 33 млн тенге, а также квартира", – рассказали в прокуратуре.

Кроме того, в отношении 26 человек, уклоняющихся от уплаты алиментов, применили меры административной ответственности – штрафы и административные аресты.

Также в отношении пяти должников специализированный межрайонный суд по делам несовершеннолетних Мангистауской области вынес обвинительные приговоры.

Ранее сообщалось, что казахстанец сменил личность, чтобы жить на две страны и не платить алименты. Мужчина, находясь на территории Российской Федерации, сменил фамилию и отчество, после чего получил гражданство и паспорт РФ, но его вычислили полицейские.

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Андрей Дюсупов
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