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Происшествия

В Астане рядом со школой насмерть сбили ребенка

Полицейская машина, полиция, фото - Новости Zakon.kz от 06.03.2025 13:05 Фото: Zakon.kz
Сегодня, 6 марта 2025 года, под колесами грузовика погиб школьник. В пресс-службе столичного Департамента полиции (ДП) уточнили, что по факту наезда возбуждено уголовное дело, сообщает Zakon.kz.

Стражи порядка установили, что водитель грузового авто, двигаясь по улице Бейсекбаева, на пересечении с улицей Кенесары при повороте допустил наезд на несовершеннолетнего пешехода, которая переходила дорогу в установленном месте на разрешающий сигнал светофора.

"В результате полученных травм пешеход скончался на месте происшествия. Ведется следствие. В отношении водителя избирается мера пресечения".Пресс-служба ДП Астаны

Также в Управлении общественного здравоохранения добавили, что, несмотря на оказанную помощь прибывшими медиками, была зафиксирована биологическая смерть.

Правоохранители в очередной раз предупреждают всех участников дорожного движения о необходимости строгого соблюдения правил дорожного движения (ПДД).

"Водители обязаны соблюдать скоростной режим, быть предельно внимательными при проезде перекрестков и пешеходных переходов. Родителям также настоятельно рекомендуется не оставлять детей без присмотра при переходе дороги и регулярно напоминать им о правилах безопасного поведения на проезжей части".Пресс-служба ДП Астаны

21 февраля в Астане водитель маршрутного автобуса, следовавшего по улице Бараева в сторону проспекта Кабанбай батыра, не справился с управлением и совершил наезд на столб освещения. Несколько человек получили травмы и были доставлены в медицинское учреждение.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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