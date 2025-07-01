Осторожно, аренда! В Астане выявили серию онлайн-мошенничеств с квартирами
Фото: pxhere
В Астане девушка решила заработать нечестным путем на аренде жилья, сообщает Zakon.kz.
Как рассказали в пресс-службе Департамента полиции 1 июля 2025 года, по версии следствия, 20-летняя девушка размещала фейковые объявления об аренде квартир в Астане на популярных интернет-площадках и в мобильных приложениях. Под предлогом бронирования жилья она просила внести предоплату, после чего прекращала общение с арендатором.
На сегодняшний день зафиксировано более 10 эпизодов аналогичных преступлений.
В результате оперативно-розыскных мероприятий подозреваемую задержали. Проводится досудебное расследование.
В июне 2025 года полиция Астаны рассказала о пенсионерке, которая стала жертвой дерзкой схемы телефонного мошенничества и потеряла недвижимость на 16 миллионов тенге.
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