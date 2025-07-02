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Общество

Таксисты в Астане пожаловались на поборы за доступ к автобусным полосам

Такси, таксист, таксисты, водитель, водители, водитель такси, водители такси, таксопарк, фото - Новости Zakon.kz от 03.07.2025 01:51 Фото: pexels
Водители такси, работающие как индивидуальные предприниматели, заявили о принудительных платежах за право передвижения по выделенным автобусным линиям в столице, сообщает Zakon.kz.

Как пишет 2 июня телеканал "КТК", по словам частных извозчиков, им приходится ежемесячно выплачивать до 15 тысяч тенге представителям крупных таксопарков в обмен на ксерокопии разрешительных документов, позволяющих движение по Bus Line.

"Я индивидуальный предприниматель, я не беру в этом таксопарке машину в аренду, у меня своя. Чтобы ездить по Bus Line, они мне предоставляют ксерокопию своего свидетельства, разрешения, за это я плачу 15 тысяч тенге! Вот эти деньги они обосновывают, как будто я даю им машину, потом, опять же, у них беру и езжу, в аренду. То есть фикса! Но наглым образом говорят: "Вот хочешь по Bus Line ездить за 15 тысяч?" Нет!", – рассказал один из водителей Максат Тойшибаев.

Несмотря на жалобы, представители таксопарков, якобы предоставляющих такие услуги, отказались участвовать во встрече в Палате предпринимателей. Однако на мероприятии присутствовали чиновники управления транспорта города Астаны.

"Есть крупные перевозчики такси, которые нанимают себе водителя. То есть он арендует у них свое транспортное средство. Либо на своем транспортном средстве он заключает договор с официальным перевозчиком такси. Соответственно, он за аренду и платит. Водитель со своим личным автотранспортом заходит в этот таксопарк, так как он не может открыть свое ИП", – прокомментировал ситуацию руководитель отдела безопасности дорожного движения управления транспорта Ринат Сагнаев.

Ранее сообщалось, что приказом и.о. министра транспорта от 19 июня 2025 года внесены изменения в Правила оказания услуг по перевозке лиц с инвалидностью автомобильным транспортом. 

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Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
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