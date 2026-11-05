В Астане отменили выходные для одной из автобусных полос

Пресс-служба акимата Астаны сегодня, 5 ноября 2026 года, обратилась к водителям города из-за изменения режима действия автобусной полосы, сообщает Zakon.kz.

Согласно официальной публикации:

"По проспекту Абылай хана на участке от улицы А. Пушкина до улицы Манаса с 7 ноября 2026 года вносятся изменения в режим действия автобусной полосы".

В дополнении сказано, что дорожный знак дополнительной информации 7.5.2 "Рабочие дни" будет демонтирован.

В связи с этим автобусная полоса будет действовать ежедневно, в том числе в выходные и праздничные дни.

При этом, уточнили специалисты, временной режим действия автобусной полосы остается прежним – с 06:30 до 20:00 (знак 7.5.4 "Время действия").

"Уважаемые водители! Просим быть внимательными, руководствоваться установленными дорожными знаками и соблюдать требования Правил дорожного движения. Нарушение требований дорожных знаков влечет административную ответственность. Зафиксированные нарушения повлекут наложение штрафов". Пресс-служба акимата Астаны

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