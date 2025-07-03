"Казгидромет" выпустил предупреждение для жителей семи городов: что их ждет

В Караганде, Жезказгане, Темиртау, Актобе, Алматы, Астане и Атырау сегодня ожидаются неблагоприятные метеорологические условия (НМУ), сообщает Zakon.kz.

Об этом стало известно из предупреждения РГП "Казгидромет":

"3 июля 2025 года неблагоприятные метеорологические условия ожидаются в Караганде, Жезказгане, Темиртау, Актобе, Алматы, ночью в Астане, Атырау".

Неблагоприятные метеорологические условия – это сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха.

При НМУ горожанам рекомендуется сократить время пребывания на открытом воздухе, особенно вблизи автотрасс или других источников загрязнения. А людям, страдающим хроническими заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми, аллергическими заболеваниями, при нахождении на открытом воздухе необходимо иметь при себе необходимые лекарственные препараты.

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