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Общество

"Казгидромет" выступил с предупреждением для жителей Актобе и Атырау

Смог, загрязнение воздуха, выхлопы, пелена, дымка, смог в Алматы, загрязнение воздуха в Алматы, грязный воздух в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 23.07.2026 09:19 Фото: Zakon.kz
Сегодня в Актобе и Атырау ожидаются неблагоприятные метеорологические условия (НМУ). Об этом предупредили специалисты РГП "Казгидромет", сообщает Zakon.kz.

Так, из информации, опубликованной на сайте гидрометцентра, следует, что:

"23 июля 2026 года неблагоприятные метеорологические условия ожидаются в Актобе, ночью – в Атырау".

Неблагоприятные метеорологические условия (НМУ) – это сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха.

При НМУ горожанам рекомендуется сократить время пребывания на открытом воздухе, особенно вблизи автотрасс или других источников загрязнения. А людям, страдающим хроническими заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми, аллергическими заболеваниями, при нахождении на открытом воздухе нужно иметь при себе необходимые лекарственные препараты.

Отметим, что и накануне, 22 июля, эти два крупных города Казахстана накрыли НМУ: днем – Актобе, ночью – Атырау.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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