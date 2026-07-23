"Казгидромет" выступил с предупреждением для жителей Актобе и Атырау

Сегодня в Актобе и Атырау ожидаются неблагоприятные метеорологические условия (НМУ). Об этом предупредили специалисты РГП "Казгидромет", сообщает Zakon.kz.

Так, из информации, опубликованной на сайте гидрометцентра, следует, что:

"23 июля 2026 года неблагоприятные метеорологические условия ожидаются в Актобе, ночью – в Атырау".

Неблагоприятные метеорологические условия (НМУ) – это сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха.

При НМУ горожанам рекомендуется сократить время пребывания на открытом воздухе, особенно вблизи автотрасс или других источников загрязнения. А людям, страдающим хроническими заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми, аллергическими заболеваниями, при нахождении на открытом воздухе нужно иметь при себе необходимые лекарственные препараты.

Отметим, что и накануне, 22 июля, эти два крупных города Казахстана накрыли НМУ: днем – Актобе, ночью – Атырау.