К жителям Алматы и еще трех городов обратились синоптики

В Алматы, Актобе, Атырау и Петропавловске сегодня ожидаются неблагоприятные метеорологические условия (НМУ), сообщает Zakon.kz.

Об этом предупредили специалисты РГП "Казгидромет":

"30 июня 2025 года неблагоприятные метеорологические условия ожидаются в Алматы, Актобе, ночью в Атырау, Петропавловске".

Неблагоприятные метеорологические условия – это сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха.

При НМУ горожанам рекомендуется сократить время пребывания на открытом воздухе, особенно вблизи автотрасс или других источников загрязнения. А людям, страдающим хроническими заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми, аллергическими заболеваниями, при нахождении на открытом воздухе необходимо иметь при себе необходимые лекарственные препараты.

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