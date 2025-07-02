Циклон принесет непогоду в Казахстан: прогноз на 3 июля
Фото: unsplash
В большинстве регионов Казахстана в предстоящий четверг, 3 июля 2025 года, ожидается непогода: дожди с грозами и градом, а также туман, сообщает Zakon.kz.
По данным РГП "Казгидромет", лишь на юге, юго-востоке, в центре страны ожидается погода преимущественно без осадков.
"Погоду большей части территории республики будет определять циклон и связанные с ним атмосферные фронтальные разделы, ожидаются дожди с грозами, усиление ветра, на западе, севере, востоке – с выпадением града, на севере, востоке – шквал... В ночные и утренние часы на севере Казахстана ожидается туман".РГП "Казгидромет"
Вместе с тем в Гидрометцентре добавили, что ожидается:
- высокая пожарная опасность – на востоке области Абай, на юге, западе Атырауской, на западе Павлодарской, на юге Северо-Казахстанской, Восточно-Казахстанской, Актюбинской, на западе, юге, в центре Мангистауской области, в центре области Улытау;
- чрезвычайная пожарная опасность – в Алматинской, Жамбылской, Кызылординской, Туркестанской областях, области Жетысу, на западе, востоке, юге Карагандинской области, области Улытау, в центре Актюбинской, на северо-западе Мангистауской области, на юго-западе Костанайской области, на юге области Абай.
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