Сенат одобрил поправки по вопросам ОСМС: что изменится для казахстанцев

Депутаты Сената на пленарном заседании 26 июня 2025 года одобрили во втором чтении поправки по вопросам обязательного социального медицинского страхования (ОСМС) и оказания медицинских услуг, передает корреспондент Zakon.kz.

Целью принятия закона является совершенствование правовых и организационных основ функционирования системы ОСМС. Закон предусматривает внесение изменений и дополнений в 5 кодексов. С января 2026 года предусмотрено повышение верхнего предела ежемесячного дохода, принимаемого для исчисления взносов и отчислений на ОСМС (40 МЗП для работодателей и 20 МЗП – для работников). Эти изменения затронут около 9% (более 500 тыс.) работников с высоким уровнем дохода.

"Предлагаемое решение носит компромиссный характер и направлено на сохранение баланса между устойчивостью системы и допустимым уровнем налоговой нагрузки. По оценкам, прирост доходной части ОСМС составит порядка 200 млрд тенге в год. Дополнительно предусмотрено поэтапное увеличение ставок взносов государства на ОСМС: с 2,2% в 2027 году до 4,7% в 2037 году, что обеспечит долгосрочную стабильность финансирования", – сказала сенатор Айнур Аргынбекова.

Также предусмотрено расширение охвата населения системой ОСМС.

Сегодня более 3 млн человек остаются вне системы ОСМС, в том числе около 1 млн – официально зарегистрированные безработные и представители социально уязвимых категорий. Законом предлагается закрепить обязанность местных исполнительных органов по уплате взносов по факту обращения таких граждан за медицинской помощью. Размер взноса будет рассчитываться исходя из средней заработной платы по региону.

Ожидается, что только в 2026 году системой ОСМС дополнительно будут охвачены свыше 1 млн человек, то есть около 5% населения получат доступ к плановой медицинской помощи, что будет способствовать укреплению общественного здоровья и снижению нагрузки на систему здравоохранения в долгосрочной перспективе.

Для повышения устойчивости участия населения в системе ОСМС вводится новая норма. Граждане, уплачивавшие взносы не менее 5 лет подряд, смогут сохранять статус застрахованного в течение 6 месяцев при временной приостановке платежей (ранее – 3 месяца).

Ранее поправки по вопросам ОСМС принял Мажилис.