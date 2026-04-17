Миллионы штрафов и тысячи схем: как бесплатные лекарства оказались на рынке Казахстана

В Казахстане выявлены массовые нарушения в обороте лекарств, предназначенных для гарантированного объема бесплатной медицинской помощи (ГОБМП), сообщает Zakon.kz.

О нарушениях стало известно по итогам анализа данных системы маркировки с 1 июля 2024 года.

"Согласно данным аналитической платформы "Центр электронного документооборота маркированных товаров", в аптеках по стране зафиксирована реализация 4114 препаратов, выданных пациентам бесплатно в рамках государственной программы. Установлены случаи их последующей перепродажи через аптечные сети". Пресс-служба Министерства здравоохранения РК

В публикации Минздрава за 17 апреля 2026 года, заявлено, что были проведены внеплановые проверки 74 объектов.

По их результатам 31 объект привлечен к административной ответственности, сумма штрафов составила 12,3 млн тенге. Еще 43 организациям выданы предписания об устранении нарушений.

Стоит отметить, что среди выявленных препаратов – растворы натрия хлорида и глюкозы для инфузий, отдельные антибиотики и лекарства для лечения хронических заболеваний.

Также зафиксированы системные нарушения в использовании кодов маркировки:

"35 537 случаев повторного вывода, 480 752 случая использования одного кода разными участниками и 15 614 кодов, повторно выведенных из оборота 1140 объектами".

В итоге материалы по выявленным фактам переданы в Агентство по финансовому мониторингу (АФМ) и Службу по противодействию коррупции КНБ.

Немного ранее в полиции Алматы рассказывали, что в городе незаконно продавали сильнодействующие лекарства без рецепта. Приобретавшие их лица установлены.