Миллионы штрафов и тысячи схем: как бесплатные лекарства оказались на рынке Казахстана
О нарушениях стало известно по итогам анализа данных системы маркировки с 1 июля 2024 года.
"Согласно данным аналитической платформы "Центр электронного документооборота маркированных товаров", в аптеках по стране зафиксирована реализация 4114 препаратов, выданных пациентам бесплатно в рамках государственной программы. Установлены случаи их последующей перепродажи через аптечные сети".Пресс-служба Министерства здравоохранения РК
В публикации Минздрава за 17 апреля 2026 года, заявлено, что были проведены внеплановые проверки 74 объектов.
По их результатам 31 объект привлечен к административной ответственности, сумма штрафов составила 12,3 млн тенге. Еще 43 организациям выданы предписания об устранении нарушений.
Стоит отметить, что среди выявленных препаратов – растворы натрия хлорида и глюкозы для инфузий, отдельные антибиотики и лекарства для лечения хронических заболеваний.
Также зафиксированы системные нарушения в использовании кодов маркировки:
"35 537 случаев повторного вывода, 480 752 случая использования одного кода разными участниками и 15 614 кодов, повторно выведенных из оборота 1140 объектами".
В итоге материалы по выявленным фактам переданы в Агентство по финансовому мониторингу (АФМ) и Службу по противодействию коррупции КНБ.
Немного ранее в полиции Алматы рассказывали, что в городе незаконно продавали сильнодействующие лекарства без рецепта. Приобретавшие их лица установлены.