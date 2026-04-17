#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+8°
$
471.46
555.38
6.18
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
События

Миллионы штрафов и тысячи схем: как бесплатные лекарства оказались на рынке Казахстана

Назначение врача, рецепт врача, медицинский рецепт, лекарственные препараты, лекарства, лекарство, аптека, аптеки, цены на лекарства, медикаменты, таблетки, таблетка, цены на лекарство, стоимость лекарств, фото - Новости Zakon.kz от 17.04.2026 09:46 Фото: pexels
В Казахстане выявлены массовые нарушения в обороте лекарств, предназначенных для гарантированного объема бесплатной медицинской помощи (ГОБМП), сообщает Zakon.kz.

О нарушениях стало известно по итогам анализа данных системы маркировки с 1 июля 2024 года.

"Согласно данным аналитической платформы "Центр электронного документооборота маркированных товаров", в аптеках по стране зафиксирована реализация 4114 препаратов, выданных пациентам бесплатно в рамках государственной программы. Установлены случаи их последующей перепродажи через аптечные сети".Пресс-служба Министерства здравоохранения РК

В публикации Минздрава за 17 апреля 2026 года, заявлено, что были проведены внеплановые проверки 74 объектов.

По их результатам 31 объект привлечен к административной ответственности, сумма штрафов составила 12,3 млн тенге. Еще 43 организациям выданы предписания об устранении нарушений.

Стоит отметить, что среди выявленных препаратов – растворы натрия хлорида и глюкозы для инфузий, отдельные антибиотики и лекарства для лечения хронических заболеваний.

Также зафиксированы системные нарушения в использовании кодов маркировки:

"35 537 случаев повторного вывода, 480 752 случая использования одного кода разными участниками и 15 614 кодов, повторно выведенных из оборота 1140 объектами".

В итоге материалы по выявленным фактам переданы в Агентство по финансовому мониторингу (АФМ) и Службу по противодействию коррупции КНБ.

Немного ранее в полиции Алматы рассказывали, что в городе незаконно продавали сильнодействующие лекарства без рецепта. Приобретавшие их лица установлены.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: