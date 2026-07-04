В Казахстане открыли прием заявлений на экзамен в докторантуру

3 июля стартовал прием заявлений для участия во вступительном экзамене в докторантуру, сообщает Zakon.kz.

Прием документов продлится до 3 августа 2026 года, а сами экзамены пройдут с 4 по 20 августа, передает пресс-служба Министерства науки и высшего образования Казахстана. Регистрация на участие во вступительном экзамене будет проходить на сайте Национального центра тестирования МНВО РК http://app.testcenter.kz.

"Для поступления в докторантуру можно выбрать лишь одно высшее учебное заведение и одну группу образовательных программ", – отметили в ведомстве.

Вступительный экзамен включает в себя:

собеседование;

написание эссе;

экзаменационные вопросы по профилю группы образовательной программы.

Фото: пресс-служба Министерства науки и высшего образования РК

В целом, максимальная оценка вступительного экзамена составляет 100 баллов, в том числе оценка собеседования – 30 баллов, эссе – 20 баллов и экзаменационных вопросов по профилю – 50 баллов. А пороговый балл для участия в конкурсе для поступления в докторантуру по государственному образовательному заказу и на платной основе составляет 75 баллов.

С 2026 года в перечень документов включены:

проект научного исследования (Research Proposal);

список научных публикаций за последние три календарных года (при наличии);

план проведения исследования;

эссе.

"В случае если поступающему необходимо внести изменения в поданное заявление (город сдачи тестирования, группу образовательных программ, язык сдачи тестирования), ему предоставляется возможность редактирования или удаления заявления до закрытия базы приема заявлений (до 3 августа). Информация о месте и времени проведения тестирования будет доступна в личном кабинете поступающего 9 августа", – предупредили будущих докторантов.

Также в Казахстане протестируют новую мировую модель высшего образования.