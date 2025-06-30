Казахстанским школьникам станет проще выбрать профессию

Министерство труда и социальной защиты населения (МТСЗН) сегодня, 30 июня 2025 года, опубликовало очередную интересную информацию в новом выпуске "Важно знать". Она касается того, где в Казахстане старшеклассники могут получить помощь при выборе профессии, сообщает Zakon.kz.

Бейбит Балмаганбет, эксперт Департамента занятости населения, уточнила, что с 2024 года в Казахстане функционирует инновационная платформа "Мансап компасы", которая помогает выбрать будущую профессию на основе трендов рынка труда.

Так, для старшеклассников платформа служит источником информации о востребованных профессиях, требованиях к поступающим в колледжи и вузы, а также дает возможность оценить перспективы выбранных специальностей.

По словам специалиста, на платформе представлены данные о казахстанском рынке труда, об учебных заведениях с указанием рейтинга трудоустройства их выпускников, требования для получения образовательных грантов, трудовые функции и навыки для выполнения работы по определенной специальности:

"Платформа облегчает пользователям поиск работы и дает возможность выбирать подходящие условия труда".

Также сказано, что в настоящее время на платформе сформирован список из 745 распространенных профессий по 16 направлениям экономической деятельности.

Ранее мы рассказывали, что казахстанские школьники прославились на Балканской математической олимпиаде в Северной Македонии.