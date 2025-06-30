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Общество

Казахстанским школьникам станет проще выбрать профессию

Студент, студенты, университет, университеты, вуз, вузы, абитуриент, абитуриенты, выпускник, выпускники, поступление, образование, высшее учебное заведение, высшие учебные заведения, институт, институты, фото - Новости Zakon.kz от 30.06.2025 12:31 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Министерство труда и социальной защиты населения (МТСЗН) сегодня, 30 июня 2025 года, опубликовало очередную интересную информацию в новом выпуске "Важно знать". Она касается того, где в Казахстане старшеклассники могут получить помощь при выборе профессии, сообщает Zakon.kz.

Бейбит Балмаганбет, эксперт Департамента занятости населения, уточнила, что с 2024 года в Казахстане функционирует инновационная платформа "Мансап компасы", которая помогает выбрать будущую профессию на основе трендов рынка труда.

Так, для старшеклассников платформа служит источником информации о востребованных профессиях, требованиях к поступающим в колледжи и вузы, а также дает возможность оценить перспективы выбранных специальностей.

По словам специалиста, на платформе представлены данные о казахстанском рынке труда, об учебных заведениях с указанием рейтинга трудоустройства их выпускников, требования для получения образовательных грантов, трудовые функции и навыки для выполнения работы по определенной специальности:

"Платформа облегчает пользователям поиск работы и дает возможность выбирать подходящие условия труда".

Также сказано, что в настоящее время на платформе сформирован список из 745 распространенных профессий по 16 направлениям экономической деятельности.

Ранее мы рассказывали, что казахстанские школьники прославились на Балканской математической олимпиаде в Северной Македонии.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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