Казахстанским школьникам станет проще выбрать профессию
Бейбит Балмаганбет, эксперт Департамента занятости населения, уточнила, что с 2024 года в Казахстане функционирует инновационная платформа "Мансап компасы", которая помогает выбрать будущую профессию на основе трендов рынка труда.
Так, для старшеклассников платформа служит источником информации о востребованных профессиях, требованиях к поступающим в колледжи и вузы, а также дает возможность оценить перспективы выбранных специальностей.
По словам специалиста, на платформе представлены данные о казахстанском рынке труда, об учебных заведениях с указанием рейтинга трудоустройства их выпускников, требования для получения образовательных грантов, трудовые функции и навыки для выполнения работы по определенной специальности:
"Платформа облегчает пользователям поиск работы и дает возможность выбирать подходящие условия труда".
Также сказано, что в настоящее время на платформе сформирован список из 745 распространенных профессий по 16 направлениям экономической деятельности.
Ранее мы рассказывали, что казахстанские школьники прославились на Балканской математической олимпиаде в Северной Македонии.