Определенный вид "бизнеса": в Минэкологии назвали основные причины возгорания свалок

Вице-министр экологии и природных ресурсов 3 июля 2025 года назвал основные причины возгорания мусорных полигонов в Казахстане, передает корреспондент Zakon.kz.

Он отметил, что, к сожалению, в стране есть как официально действующие полигоны, соответствующие нормам, так и несанкционированные свалки.

"Время от времени на них происходят возгорания – это факт, который мы не отрицаем. Совместно с уполномоченными органами мы стараемся оперативно решать эти ситуации. Основные причины возгораний – две. Первая – несоответствие полигонов санитарным, строительным и эпидемиологическим требованиям. Вторая – человеческий фактор. Не секрет, что свалки являются объектом для определенной категории населения, которые занимаются сбором различных видов материалов, вторсырья – того же самого металла или макулатуры", – озвучил вице-министр.

По его словам, в результате такого несанкционированного ведения определенного вида "бизнеса" и человеческого фактора нередко происходят поджоги.

"Проблема существует, и мы ее решаем. Но время от времени пожары все же возникают. Сказать точно, сколько свалок горит в данный момент, сложно – информация поступает оперативно от местных исполнительных органов. Например, буквально 2-3 недели назад произошел пожар на окраине Астаны. Все службы – ДЧС, пожарные и другие – оперативно отреагировали и в кратчайшие сроки ликвидировали возгорание", – дополнил он.

Ранее сообщалось, что мощный пожар произошел на мусорном полигоне в Астане.