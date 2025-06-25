Нефтяные пятна на Каспии: Минэкологии не подтвердило загрязнения

Вице-министр экологии и природных ресурсов Жомарт Алиев 25 июня 2025 года на пресс-конференции в правительстве рассказал, что информация о разливе нефти в Каспийском море не подтвердилась, передает корреспондент Zakon.kz.

Жомарт Алиев пояснил, что подобная информация периодически всплывает в СМИ. По результатам космического мониторинга обнаруживаются пятна. Об этом сообщалось и в прошлом, и в этом годах, однако информация не нашла подтверждения.

"У нас есть космический мониторинг территорий Казахстана, в том числе и по Каспию, по акватории казахстанского сектора шельфа. На сегодня, по данным космического мониторинга, таких фактов нефтяных загрязнений от нашего космического зондирования мы не получали", – сказал Жомарт Алиев.

Он отметил, что зачастую при съемке из космоса возникают различные искажения. Облака и другие предметы могут давать тени, которые незнающие люди могут принять за нефтяное пятно или очаг какого-то загрязнения.

Ранее в социальных сетях казахстанцы распространяли недостоверную информацию о том, что в Каспийском море у Актау замечен крокодил.