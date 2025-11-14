#АЭС в Казахстане
Общество

80% мусорных полигонов не соответствуют экологическим требованиям Казахстана

Мусорный полигон, мусор, мусорная свалка, свалочный полигон, отходы, стихийная свалка, стихийные свалки, фото - Новости Zakon.kz от 14.11.2025 15:58 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Вице-министр экологии и природных ресурсов Нурлан Курмалаев 14 ноября 2025 года в Мажилисе сообщил о ситуации с мусорными полигонами, передает корреспондент Zakon.kz.

По его словам, большая часть полигонов не соответствует установленным требованиям.

"В сфере управления коммунальными отходами немаловажным вопросом являются полигоны твердых бытовых отходов. На территории страны функционирует порядка 3 тысяч полигонов, из которых более 80% не соответствуют экологическим требованиям – это отсутствие гидроизоляции, систем сбора фильтрата и свалочного газа", – сказал Курмалаев.

Он подчеркнул, что проблемы усугубляются наличием несанкционированных свалок, число которых с каждым годом только увеличивается.

"Основной проблемой является устаревшая инфраструктура, большинство полигонов введены в эксплуатацию в 70-90-е годы без современных систем защиты: отсутствие санитарных и экологических норм, развитой системы раздельного сбора на уровне населения и бизнеса. А также одной из проблем является недостаток выделения средств из госбюджета на строительство современных полигонов", – добавил вице-министр.

Ранее мы писали, что в Казахстане наказаны 165 чиновников за несоблюдение экологических требований.

Азамат Сыздыкбаев
Ошибка в тексте: