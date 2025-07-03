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Общество

Названы страны, откуда в Казахстан везут тонны мороженого

Названы страны, откуда в Казахстан везут тонны мороженого, фото - Новости Zakon.kz от 03.07.2025 14:35 Фото: unsplash
В Бюро национальной статистики 3 июля 2025 года представили свежую статистику по одному из самых любимых лакомств миллионов людей – мороженому, сообщает Zakon.kz.

Согласно статданным, за первые пять месяцев текущего года в Казахстане произведено 23,8 тыс. тонн мороженого и пищевого льда, что на 17,1% больше, чем за аналогичный период прошлого года (январь-май 2024 года – 20,3 тыс. тонн).

Также сообщается, что за первые четыре месяца 2025-го в страну импортировано 3 тыс. тонн мороженого, удельный вес завозной продукции составил 15,4%.

первую тройку стран, откуда завозят мороженое, вошли Россия (1,5 тыс. тонн), Кыргызстан (1 тыс. тонн) и Турция (0,3 тыс. тонн). Кроме того, мороженое импортировалось из Узбекистана, Швейцарии, Беларуси и Италии".Бюро национальной статистики

Экспорт мороженого за тот же период, как уточнили в бюро, вырос на 41,6% и составил 4,3 тыс. тонн.

"Основными направлениями поставок остаются страны СНГ и Китай".Бюро национальной статистики

Ранее врачи рассказали, чем опасно мороженое на разлив летом. Подробнее об этом можете прочитать по ссылке.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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