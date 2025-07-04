Мясо сайгаков готовы перерабатывать в Казахстане

Мясокомбинаты Западно-Казахстанской области готовы к переработке сайгачьего мяса, сообщает Zakon.kz.

Таких предприятий в регионе оказалось шесть. Крупнейший из них находится в Уральске, передает "24kz".

"Министерством сельского хозяйства регламентированы все государственные стандарты. Мы можем перерабатывать консервы, мы можем продавать их в магазинах. Все необходимые процедуры выполнены. Поэтому мы основной упор будем делать на переработку", – отметил заместитель акима области Калияр Айтмухамбетов.

На днях в регионе начнут работы по регулированию численности степных антилоп. На консервы планируют 20% от общего поголовья, а это 460 тыс. животных. Отловом займутся четыре бригады "Охотзоопрома".

3 июля названы страны, откуда в Казахстан везут тонны мороженого.