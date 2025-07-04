Выгодные цены на продукты в Алматы: где и когда можно купить

Жителям и гостям Алматы сегодня, 4 июля 2025 года, напомнили про ярмарки выходного дня, во время которых можно купить продукты по выгодным ценам, сообщает Zakon.kz.

Всего, по данным властей мегаполиса, на ярмарках представлено более 1000 наименований товаров.

"С начала года в пяти районах города проведено более 210 ярмарок. Ярмарки проходят еженедельно, по субботам и воскресеньям, с 08:00 до 18:00. В среднем за один уикенд реализуется свыше 800 тонн продукции, которая поступает от 328 фермеров и сельхозпроизводителей Алматы и Алматинской области". Пресс-служба акимата Алматы

Места проведения ярмарок:

Алмалинский район: ул. Масанчи, между ул. Гоголя и ул. Айтеке би. Бостандыкский район: мкр. Казахфильм, ул. Исиналиева. Ауэзовский район: ул. Отеген батыра – ниже пр. Абая. Медеуский район: бульвар Мендыкулова – угол ул. Бектурова. Алатауский район: ЖК "Мадениет".

В акимате южной столицы отметили, что с начала года жители и гости Алматы приобрели на ярмарках выходного дня более 22 800 тонн сельскохозяйственной продукции. Из них:

около 11,5 тыс. тонн – овощи и фрукты,

более 7,3 тыс. тонн – мясо и мясная продукция,

свыше 2 тыс. тонн – молочная продукция,

1,8 тыс. тонн – бакалея и соленья.

"Ярмарки выходного дня направлены на поддержку отечественных производителей, расширение доступа населения к качественным продовольственным товарам по доступным ценам, а также на развитие городской торговой инфраструктуры. Продукция поступает непосредственно от сельхозтоваропроизводителей и перерабатывающих предприятий, без участия посредников, что позволяет удерживать цены на уровне ниже рыночных. Организатором ярмарок выступает Социально-предпринимательская корпорация "Алматы". Пресс-служба акимата Алматы

Ранее мы писали, где и когда в Астане можно купить продукты по выгодным ценам. Подробнее об этом можете прочитать по ссылке.