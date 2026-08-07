Качественные продукты по доступным ценам: жителям Алматы объявили хорошую новость перед выходными

Перед выходными жителей и гостей Алматы порадовали хорошей новостью. Речь – об открытии новой ярмарки выходного дня, на которой можно будет приобрести качественные продукты по доступным ценам, сообщает Zakon.kz.

Об этом сегодня, 7 августа 2026 года, объявила пресс-служба акимата южной столицы:

"В эти выходные в Турксибском районе Алматы на пересечении пр. Рыскулова и ул. Айтыкова откроется новая ярмарка выходного дня. Свою продукцию на ярмарке представят сельхозтоваропроизводители Райымбекского района Алматинской области. Прямое участие фермерских хозяйств позволяет обеспечить жителей качественными продуктами питания по доступным ценам без посредников".

Власти мегаполиса уточнили, что посетители смогут приобрести:

свежее мясо – говядину, конину и баранину,

а также овощи и фрукты, в том числе картофель, морковь, лук, капусту, огурцы, помидоры и яблоки.

Кроме того, на ярмарке будут представлены молочная продукция, бакалейные товары, яйца, колбасные изделия, мед, хлебобулочная и кондитерская продукция, сухофрукты и домашняя выпечка.

Фото: пресс-служба акимата Алматы

Отмечается, что открытие новой ярмарки осуществляется в рамках поэтапного расширения сети ярмарок выходного дня во всех районах Алматы.

В настоящее время ярмарки функционируют в Ауэзовском, Алмалинском, Медеуском, Бостандыкском и Жетысуском районах. Организатором и администратором выступает СПК "Алматы".

Вместе с тем, как сообщили власти города, СПК "Алматы" продолжает поэтапную модернизацию ярмарок выходного дня. В настоящее время работы ведутся в Бостандыкском районе (мкр. Казахфильм) – официальное открытие обновленной ярмарки запланировано на август текущего года, а также в Ауэзовском районе. В связи с проведением работ ярмарка в Ауэзовском районе временно перенесена на ул. Рыскулбекова, 33/2.

Модернизация предусматривает комплексное обновление торговых площадок, включая благоустройство прилегающей территории, модернизацию санитарной инфраструктуры, замену торговых конструкций и устройство инженерных коммуникаций. Особое внимание уделяется созданию комфортных условий для предпринимателей и посетителей, а также приведению объектов в соответствие с требованиями действующего законодательства и дизайн-кода Алматы.

Ярмарки выходного дня проводятся каждую субботу и воскресенье с 09:00 до 18:00 по следующим адресам:

Бостандыкский район – мкр. Казахфильм;

Ауэзовский район – ул. Рыскулбекова, 33/2;

Медеуский район – пересечение улиц Мендыкулова и Бектурова;

Алмалинский район – ул. Масанчи, между улицами Айтеке би и Гоголя;

Жетысуский район – мкр. Кулагер;

Турксибский район – пересечение пр. Рыскулова и ул. Айтыкова.

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25 июня 2026 года стало известно, что в Алматы станет больше ярмарок выходного дня. Соответствующее поручение дал аким южной столицы Дархан Сатыбалды.