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Общество

Где и когда в Астане можно купить продукты по выгодным ценам

Цены на продукты, цена на продукты, подорожание, повышение цен, подорожание продуктов, стоимость продуктов, увеличение стоимости, рост цен на продукты, увеличение цен на продукты, инфляция , фото - Новости Zakon.kz от 03.07.2025 13:38 Фото: Zakon.kz
В Астане пройдет сельскохозяйственная ярмарка в рамках празднования Дня столицы. Об этом сегодня, 3 июля 2025 года, рассказали в пресс-службе городского акимата, сообщает Zakon.kz.

Власти уточнили, что на ярмарке будет представлена продукция местных фермеров и производителей из различных регионов Казахстана.

"Жители и гости города смогут купить овощи и фрукты, мясо, мучные и молочные продукты, выпечку, натуральные соки, варенье, джемы и многое другое по выгодным ценам. Мероприятие будет проходить 5 и 6 июля с 10:00 до 19:00 на территории торгово-развлекательного центра "Koktal" по адресу: пр. Нургисы Тлендиева, 12а".Пресс-служба акимата Астаны

Также сообщается, что в столице уже работает сельскохозяйственная ярмарка по адресу: ул. Бейбарыс Султана, 23 (напротив ЖК "Рио-де-Жанейро"). Она открыта для посетителей каждый день с 10:00 до 19:00.

"Для удобства посетителей рядом с ярмаркой проходят автобусные маршруты № 2, 32, 49, 50, 73, что обеспечивает комфортный доступ к месту проведения мероприятия", – заключили в пресс-службе акимата Астаны.

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, фото - Новости Zakon.kz от 03.07.2025 13:38
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О том, как в Астане отметят День столицы, можете узнать здесь.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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