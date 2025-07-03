Где и когда в Астане можно купить продукты по выгодным ценам

В Астане пройдет сельскохозяйственная ярмарка в рамках празднования Дня столицы. Об этом сегодня, 3 июля 2025 года, рассказали в пресс-службе городского акимата, сообщает Zakon.kz.

Власти уточнили, что на ярмарке будет представлена продукция местных фермеров и производителей из различных регионов Казахстана.

"Жители и гости города смогут купить овощи и фрукты, мясо, мучные и молочные продукты, выпечку, натуральные соки, варенье, джемы и многое другое по выгодным ценам. Мероприятие будет проходить 5 и 6 июля с 10:00 до 19:00 на территории торгово-развлекательного центра "Koktal" по адресу: пр. Нургисы Тлендиева, 12а". Пресс-служба акимата Астаны

Также сообщается, что в столице уже работает сельскохозяйственная ярмарка по адресу: ул. Бейбарыс Султана, 23 (напротив ЖК "Рио-де-Жанейро"). Она открыта для посетителей каждый день с 10:00 до 19:00.

"Для удобства посетителей рядом с ярмаркой проходят автобусные маршруты № 2, 32, 49, 50, 73, что обеспечивает комфортный доступ к месту проведения мероприятия", – заключили в пресс-службе акимата Астаны.

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О том, как в Астане отметят День столицы, можете узнать здесь.