Национальный день домбры: в Астане прошел концерт "Асыл мұра"

Концерт "Асыл мұра", организованный в честь Национального дня домбры в Астане, стал поучительным вечером, прославляющим национальное искусство.

Этот культурный проект прошел во Дворце мира и согласия уже в четвертый раз накануне Дня столицы. Главной особенностью концерта в этом году стало объединение на одной сцене казахских школ песен и кюев, а также умение гармонично сочетать национальное искусство с новыми технологиями.

"Асыл мұра" – это масштабный проект, направленный на широкую популяризацию традиционного музыкального искусства нашего народа, формировавшегося веками, и передачу историко-культурного наследия будущим поколениям.

На концерте были широко представлены традиционные школы песен и кюев Арки, Сыра, Жетысу, Алтая-Тарбагатая и Западного региона, а также исполнены песни, кюи и жыр-терме, раскрывающие особенности исполнительского мастерства каждого региона.

В концертной программе этого года приняли участие около 90 артистов, которые представили вниманию зрителей многогранность казахского традиционного искусства. На сцене выступили такие мэтры традиционного искусства, как Сержан Мурсайын, Перизат Турарова, Озгерис Шерикбай, Бейбит Мусаев, Ардак Балажанова, Нуржан Жанпеисов, Алмас Алматов, Елмура Жанаберген, Марат Сугирбай, Кунсулу Турикпен, Айгуль Косанова, Дастан Есентемиров, Айгуль Елшибаева, Казбек Адикей, Медет Салыков, Клара Толенбаева и Гульмира Сарина.

"Концерт "Асыл мұра" из года в год растет как по своему содержанию, так и по уровню. У каждого народа есть свои уникальные благородные ценности. Для казахов одной из таких главных и неповторимых ценностей является домбра. Человек, прославляющий ценности своего народа – истинный патриот своей нации. Сегодня Национальный день домбры.

От всей души поздравляю весь народ с этим праздником! Популяризация домбры означает поднятие духа и благополучия нашего народа.

Домбра – это душа казаха, основа казахской идентичности. Мы выросли и воспитывались под звуки этого инструмента. Играть на домбре должны не только кюйши или певцы. Умение просто слушать ее – это уже признак патриотизма. Сейчас интерес молодежи к домбре растет.

Введение уроков домбры в школах – это важный шаг, направленный на сохранение национальных ценностей и их привитие подрастающему поколению. По сравнению с прошлыми годами количество детей, обратившихся к искусству домбры, значительно увеличилось. Все певцы, кюйши и жыршы-термеши, выступающие сегодня на сцене, вносят свой вклад в развитие нашей национальной культуры.

Радует, что с каждым годом любовь народа к домбре и чувство патриотизма только растут", – отметил кюйши-композитор, деятель культуры Республики Казахстан Ахат Байбосынов.

Это мнение поддержал кюйши-педагог, фольклорист, Заслуженный деятель искусств Республики Казахстан, профессор Айтжан Токтаган.

"Прославление национального искусства – это важнейшая ценность, которая поднимает дух нации и определяет самобытность народа. Поэтому широкая популяризация нашего национального искусства – эффективный путь воспитания подрастающего поколения и формирования национального самосознания. Роль сегодняшних концертов в этом направлении особенная. Если такие масштабные культурные мероприятия будут организовываться часто, они принесут огромную пользу духовности страны. Каждое наше дело, каждая инициатива должны основываться на национальном фундаменте. Единственный способ не отрываться от наших национальных корней и передать их в наследство будущему поколению – это популяризация национального искусства. Ведь национальное искусство – это опора нации, сущность народа. Было бы прекрасно, если бы мы каждый год раскрывали ее с новой стороны и представляли народу еще не открытые ее грани. Поздравляю с Национальным днем домбры!", – сказал Айтжан Токтаган.

"Асыл мұра" показал, что традиционное искусство не осталось в прошлом, а, напротив, идет в ногу со временем и возрождается в новом формате. Песни и кюи, жыр и терме в исполнении около 90 артистов, собравшихся на одной сцене, еще раз доказали зрителям жизнеспособность национального искусства.