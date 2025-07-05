Жара и дожди ожидают казахстанцев в воскресенье

Синоптики рассказали, какой будет погода в Казахстане в воскресенье, 6 июля 2025 года, сообщает Zakon.kz.

Согласно прогнозу, на большую часть республики в этот день будут оказывать влияние циклон и связанные с ним атмосферные фронтальные разделы. Они принесут в Казахстан неустойчивый характер погоды.

"На территориии страны ожидаются дожди с грозами. На севере и востоке они будут особенно сильными. В отдельных районах возможно выпадение града", – рассказали в РГП "Казгидромет".

Лишь на юге, юго-востоке и в центре страны под влиянием отрога антициклона ожидается погода без осадков.

По республике прогнозируется усиление ветра. На севере и востоке – шквал, на северо-западе и севере в ночные и утренние часы – туман.

Днем в Алматинской области ожидается сильная жара до +35°.

В Атырауской области столбики термометров поднимутся до +35+36°.

На востоке, севере и юге области Жетысу воздух прогреется до +35+37°.

На юге Туркестанской области прогнозируется до +40°, на юге области Улытау +35°, на юге Актюбинской области +35+36°.

Высокую пожарную опасность прогнозируют в Мангистауской, на западе, юге Атырауской, на юге, востоке Алматинской, на западе Акмолинской, на юге Восточно-Казахстанской, на юге, юго-востоке Актюбинской областей, в центре области Улытау.

Чрезвычайная пожарная опасность ожидается в Жамбылской, Кызылординской, Туркестанской областях, в области Жетысу, на севере, западе, в центре Алматинской области, на западе, востоке, юге Карагандинской области и области Улытау, в центре Актюбинской, на северо-западе Мангистауской, на юго-западе Костанайской области, на юге области Абай.

Ранее синоптики опубликовали уточненный прогноз засухи на июль 2025 года. В списке 13 областей страны, где не ожидается обильных осадков.