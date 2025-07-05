#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+33°
$
519.51
611.83
6.6
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+33°
$
519.51
611.83
6.6
Общество

Жара и дожди ожидают казахстанцев в воскресенье

Дождь, дожди, осадки, фото - Новости Zakon.kz от 05.07.2025 16:12 Фото: pixabay
Синоптики рассказали, какой будет погода в Казахстане в воскресенье, 6 июля 2025 года, сообщает Zakon.kz.

Согласно прогнозу, на большую часть республики в этот день будут оказывать влияние циклон и связанные с ним атмосферные фронтальные разделы. Они принесут в Казахстан неустойчивый характер погоды.

"На территориии страны ожидаются дожди с грозами. На севере и востоке они будут особенно сильными. В отдельных районах возможно выпадение града", – рассказали в РГП "Казгидромет".

Лишь на юге, юго-востоке и в центре страны под влиянием отрога антициклона ожидается погода без осадков.

По республике прогнозируется усиление ветра. На севере и востоке – шквал, на северо-западе и севере в ночные и утренние часы – туман.

Днем в Алматинской области ожидается сильная жара до +35°.

В Атырауской области столбики термометров поднимутся до +35+36°.

На востоке, севере и юге области Жетысу воздух прогреется до +35+37°.

На юге Туркестанской области прогнозируется до +40°, на юге области Улытау +35°, на юге Актюбинской области +35+36°.

Высокую пожарную опасность прогнозируют в Мангистауской, на западе, юге Атырауской, на юге, востоке Алматинской, на западе Акмолинской, на юге Восточно-Казахстанской, на юге, юго-востоке Актюбинской областей, в центре области Улытау.

Чрезвычайная пожарная опасность ожидается в Жамбылской, Кызылординской, Туркестанской областях, в области Жетысу, на севере, западе, в центре Алматинской области, на западе, востоке, юге Карагандинской области и области Улытау, в центре Актюбинской, на северо-западе Мангистауской, на юго-западе Костанайской области, на юге области Абай.

Ранее синоптики опубликовали уточненный прогноз засухи на июль 2025 года. В списке 13 областей страны, где не ожидается обильных осадков.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Андрей Дюсупов
Читайте также
Какая погода будет в Астане, Алматы и Шымкенте с 6 по 8 июля
Общество
17:39, Сегодня
Какая погода будет в Астане, Алматы и Шымкенте с 6 по 8 июля
В Алматы прошел масштабный субботник в рамках республиканской акции "Таза Қазақстан"
Общество
16:56, Сегодня
В Алматы прошел масштабный субботник в рамках республиканской акции "Таза Қазақстан"
Ушел из жизни известный казахстанский кинорежиссер Сламбек Тауекел
Общество
14:18, Сегодня
Ушел из жизни известный казахстанский кинорежиссер Сламбек Тауекел
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: